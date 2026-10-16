Γαλλία: Καταγγελίες για έξαρση αστυνομικής βίας στις μαθητικές κινητοποιήσεις – Αναφορές για τραυματισμούς ανηλίκων «πολεμικού τύπου»

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Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία σημαδεύονται από βαριές καταγγελίες για αστυνομική βία και τραυματισμούς νέων, φέρνοντας την κυβέρνηση αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις.

Γάλλοι δικηγόροι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι αρκετοί έφηβοι έχουν υποστεί τραυματισμούς που παραπέμπουν σε πεδίο μάχης από τα όπλα που χρησιμοποίησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων, ενώ καταγράφεται πρωτοφανής αριθμός ανηλίκων υπό κράτηση, με ορισμένους να αναφέρουν ότι δέχθηκαν ξυλοδαρμό ή ρατσιστικές ύβρεις.

Η Γαλλία διανύει την τέταρτη εβδομάδα του μεγαλύτερους κινήματος διαμαρτυρίας νέων εδώ και δεκαετίες, κατά το οποίο εκατοντάδες λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αποκλειστεί από μαθητές που απαιτούν την αντικατάσταση εκπαιδευτικών και επισκευές σε κτιριακές εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν σοβαρές φθορές, αναφέρει ο Guardian.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στη γαλλική Γερουσία ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για 36 καταγγελίες αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών.

Στις καταγγελίες αυτές περιλαμβάνονται τέσσερα παιδιά που φέρεται να έχουν «ακρωτηριαστεί» από εκρηκτικά όπλα, έξι που υπέστησαν «σοβαρούς τραυματισμούς», καθώς και άλλες αναφορές για χτυπήματα στο σώμα, εξυβρίσεις ή καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Οδηγίες για τις νέες κινητοποιήσεις

Την παραμονή της κινητοποίησης της 17ης Οκτωβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος αναμένει «αρκετά μεγάλη συμμετοχή», ανακοίνωσε ότι είχε δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιήσουν «όλα τα μεσαίας ισχύος όπλα που διαθέτουν».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ο Νουνιέζ διευκρίνισε τις οδηγίες προς την αστυνομία, τονίζοντας: «Η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης δεν χρησιμοποιείται ποτέ αν τα πράγματα πάνε καλά».

Σύμφωνα με το BFMTV, ο υπουργός εξήγησε ότι η χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης επιτρέπεται σε περιπτώσεις «αστικής βίας», παρότι ένας τύπος τέτοιας χειροβομβίδας έχει προς το παρόν ανασταλεί στο πλαίσιο του μαθητικού κινήματος, μετά την τραγωδία στη Λανς, όπου ένας μαθητής λυκείου έχασε το χέρι του όταν ήρθε σε επαφή με χειροβομβίδα.

Για τις 17 Οκτωβρίου, εξήγησε ότι «250 διαδηλώσεις και 80 πορείες πρέπει να εγκριθούν – έχουμε λίγο πάνω από σαράντα δηλωμένες διαδηλώσεις».

Οι αρχές αναμένουν πολλαπλές μορφές δράσης, όπως «αυθόρμητες συγκεντρώσεις», «δημόσιες διαδηλώσεις» και «αποκλεισμούς».

Στα αστικά κέντρα, όπως σημείωσε, παρατηρείται δράση της άκρας αριστεράς που επιχειρεί να εκτροχιάσει τις κινητοποιήσεις, γι’ αυτό και οι αρχές θα βρίσκονταν σε «εξαιρετική εγρήγορση».

Πηγές προσκείμενες στο υπουργείο Εσωτερικών ανέφεραν στο BFMTV ότι είχαν ανακοινωθεί καλέσματα για αποκλεισμούς και αυθόρμητες συγκεντρώσεις, ιδίως σε κόμβους κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές πανελλαδικά εκτιμώνται μεταξύ 50.000 και 100.000, ενώ στο Παρίσι αναμένονται 20.000 έως 40.000 άτομα.

Σοβαρά περιστατικά τραυματισμών μαθητών

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 15χρονος Εβάν, μαθητής ξυλουργικής σε επαγγελματικό λύκειο, ο οποίος έχασε το χέρι του από την έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας κρότου-λάμψης έξω από σχολική διαμαρτυρία στη Λανς της βόρειας Γαλλίας, στις 5 Οκτωβρίου.

Ο δικηγόρος του, Μπερτράν Βατέζ, δήλωσε: «Οι τραυματισμοί του θυμίζουν τραυματισμούς πολέμου».

Ο Βατέζ τόνισε ότι ο Εβάν είχε πάει στο σχολείο για να παρακολουθήσει τα μαθήματά του και διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση. Διευκρίνισε ότι ο μαθητής δεν συμμετείχε σε επεισόδια βίας και απέρριψε τον ισχυρισμό του εισαγγελέα της Μπετύν ότι η χειροβομβίδα είχε εντοπιστεί στο έδαφος.

Από την έκρηξη, ο Εβάν έχασε το αριστερό του χέρι, αρκετά δάχτυλα από το δεξί του χέρι και τραυματίστηκε σε άλλα σημεία του σώματός του, παραμένοντας στο νοσοκομείο «σε πολύ δύσκολη κατάσταση», ενώ η οικογένειά του κατέθεσε μήνυση.

36 enquêtes ont été ouvertes par l’IGPN sur des faits de violences policières dont 4 pour “blessures mutilantes”. Evan, 15 ans, a eu la main arrachée par une grenade assourdissante à Lens. Son avocat dénonce des “blessures de guerre”. 🎥 Linda Kerfa 🎙️ @VincePlvn https://t.co/FmzM1lcDzc — M6 Info (@m6info) October 14, 2026



Ένας ακόμη μαθητής, ο 14χρονος Έντεν, κοντά σε σχολική διαμαρτυρία στο Σαιν-Ουέν-λε-Ωμόν, βορειοδυτικά του Παρισιού, υπέστη εκτεταμένους τραυματισμούς στο πρόσωπο -συμπεριλαμβανομένων δύο καταγμάτων στη γνάθο, απώλειας των κάτω δοντιών και θραύσης όλων των επάνω δοντιών- αφού φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα εκτοξευτήρα χειροβομβίδων.

Η συνήγορός του, Έλσα Μαρσέλ, δήλωσε ότι η βολή εκτοξεύτηκε από κοντινή απόσταση, μόλις 1,5 μέτρου. «Αυτό ισοδυναμεί με πολεμικό οπλισμό», σημείωσε.

🇫🇷 FLASH – Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) https://t.co/dBfcY2cPXM — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026



Η οικογένεια κατέθεσε καταγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι γονείς του ανέφεραν ότι ο μαθητής είχε πάει στο σχολείο αλλά το βρήκε αποκλεισμένο και ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι. Ο εμπλεκόμενος αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και υπό επίσημη έρευνα.

Παράλληλα, αστυνομικός στην πόλη Τουρ κατηγορήθηκε για βαριά σωματική βλάβη, αφού ο 16χρονος Μαέλ, μαθητής επαγγελματικού λυκείου, έχασε την όρασή του στο ένα μάτι από βλήμα που φέρεται να προήλθε από εκτοξευτήρα σφαιρών τύπου flash-ball.

Ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες. Ο συνήγορος της οικογένειας τόνισε ότι ο μαθητής δεν συμμετείχε σε βίαιες συγκρούσεις, αλλά απλώς βρισκόταν παρών στη διαμαρτυρία, με την οικογένεια να βιώνει έντονο αίσθημα «αδικίας».

Πρωτοφανής αριθμός συλλήψεων ανηλίκων

Το κύμα των κινητοποιήσεων έχει εγείρει ανησυχίες στους νομικούς κύκλους για τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό παιδιών που έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, με ορισμένους δικηγόρους να αναφέρουν ότι έφηβοι δέχθηκαν χτυπήματα, ταπείνωση ή λεκτική βία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, από τα μέσα Σεπτεμβρίου συνολικά 6.773 άτομα κάτω των 18 ετών έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Για περισσότερα από 1.000 από αυτά τα παιδιά δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, 2.190 αντιμετωπίζουν νομικές ενέργειες, ενώ σε σχεδόν 2.000 επιβλήθηκαν εναλλακτικές ποινές όπως παρακολούθηση μαθημάτων πολιτικής αγωγής, χωρίς να υπάρξει δίκη ή καταδικαστική απόφαση.

Η Ναταλί Τεχιό, δικηγόρος και πρόεδρος της Γαλλικής Λίγκας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόνισε ότι το γεγονός πως μόνο μια μειοψηφία υποθέσεων φτάνει σε δικαστήριο εγείρει ερωτηματικά για το αν οι συλλήψεις είναι αβάσιμες.

«Υπάρχει αριθμός-ρεκόρ συλλήψεων… Συχνά οι νομικοί φάκελοι είναι κενοί. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για αποτροπή των διαδηλώσεων. Πιστεύω ότι υπάρχει η πρόθεση να χτυπήσουν σκληρά, ώστε να αποθαρρύνουν τον κόσμο και να τον τρομοκρατήσουν».

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά ρατσιστικών σχολίων, ταπείνωσης και βίαιης μεταχείρισης.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση

Ο Ρομέν Μπουλέ, συμπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων Γαλλίας, σημείωσε ότι οι ποινικολόγοι ανησυχούν για πιθανή κατάχρηση αστυνομικής εξουσίας με στόχο την αποτροπή των νέων από τη διαδήλωση.

Ο Μοχάμεντ Ζαϊτέ, πρόεδρος του παραρτήματος Παρισιού του συνδικάτου Syndicat des Avocats de France, ανέφερε ότι είδε έναν νέο να κουτσαίνει σε αστυνομικό τμήμα και πως άλλοι κατήγγειλαν ρατσιστικές, σεξιστικές ή ομοφοβικές προσβολές.

Αντίστοιχες καταγγελίες για χαστούκια, κλωτσιές και προσβλητικά σχόλια διατύπωσαν και άλλοι συνήγοροι, όπως η Πρίσκα Ανσιόν και η Ρομάν Μπαρτόλι.

Ένας 16χρονος μαθητής από προάστιο βόρεια του Παρισιού περιέγραψε ότι συνελήφθη 100 μέτρα μακριά από το σχολείο του την ημέρα ενός αποκλεισμού, κρατούμενος για πάνω από 12 ώρες.

«Ήταν δύσκολο ψυχολογικά, επειδή αισθανόμουν ότι δεν είχα κάνει τίποτα κακό. Με χτύπησαν με γκλοπ και με γροθιές», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αστυνομικός του είπε να «κλείσει το στόμα του» και εξαπέλυσε ρατσιστική προσβολή. Αφέθηκε ελεύθερος αφού του επιβλήθηκε η παρακολούθηση μαθημάτων πολιτικής αγωγής.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπουργείο Εσωτερικών δεν σχολίασαν τις καταγγελίες για βία ή ύβρεις κατά την κράτηση, ενώ στο κοινοβούλιο ο Λοράν Νουνιέζ αρνήθηκε κάθε μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης.