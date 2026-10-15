Γαλλία: Κοινό μέτωπο μαθητών με τα Κίτρινα Γιλέκα – Κατεβαίνουν σε διαδήλωση το Σάββατο

Μαθητές και το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων σχηματίζουν κοινό μέτωπο στη Γαλλία, προγραμματίζοντας διαδηλώσεις το Σάββατο (17/10) σε περισσότερα από 1.000 σημεία της χώρας. Οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μακρόν, της αύξησης του κόστους ζωής, του πληθωρισμού και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης.

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Διεθνή Νέα

ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:AFP
ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κοινό μέτωπο φτιάχνουν οι μαθητές μαζί με τα Κίτρινα Γιλέκα, κατεβαίνοντας σε διαδήλωση το Σάββατο (17/10) σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.
  • Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε 1.000 και πλέον σημεία της χώρας, με τα αιτήματα να συνοψίζονται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν και την αύξηση του κόστους ζωής.
  • Η επανεμφάνιση των Κίτρινων Γιλέκων, ενός κινήματος που σάρωσε τη Γαλλία το 2018-2019, συνιστά κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εν μέσω υψηλών κοινωνικών εντάσεων.

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Κοινό μέτωπο φτιάχνουν οι μαθητές μαζί με τα Κίτρινα Γιλέκα και κατεβαίνουν σε διαδήλωση το Σάββατο (17/10) σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε 1.000 και πλέον σημεία της χώρας μετά από διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία», η οποία προτρέπει «Κίτρινα Γιλέκα, Γενιά Ζ, Αγανακτισμένους, αγρότες, πυροσβέστες, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ακτιβιστές για το κλίμα, κατοίκους μειονεκτουσών συνοικιών και συνταξιούχους» να ενωθούν στα αιτήματά τους.

Έτσι, για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε πόλεις, στήσιμο οδοφραγμάτων και συγκεντρώσεις σε κυκλικούς κόμβους, γέφυρες, βενζινάδικα, διόδια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου.

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Το κοινό μέτωπο μαθητών με τα Κίτρινα Γιλέκα επικεντρώνεται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν και χαρακτηρίζεται από την αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως των τιμών των καυσίμων, το πάγωμα των επιδομάτων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων όπως περιγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, την αστυνομική καταστολή, το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, η έλλειψη εκπαιδευτικών, η απόρριψη του Parcoursup, και η καταγγελία του καπιταλισμού που «εκμεταλλεύεται τη ζωή».

Αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων», την οποία φοβούνται οι Aρχές, έρχεται σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται από τον πληθωρισμό που έφτασε το 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, και από τη μείωση της αγοραστικής δύναμης σε μια υπερχρεωμένη χώρα που παρακολουθείται στενά από τις χρηματαγορές.

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«Δεν συντονιστήκαμε εκ των προτέρων με άλλες προσωπικότητες για να καλέσουμε σε διαδηλώσεις, αλλά όλοι είχαμε την ίδια αντίδραση όταν είδαμε την αστυνομική βία εναντίον μαθητών λυκείου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Μπουλό, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Είναι ένας από τους ηγέτες που καλούν σε διαδηλώσεις το Σάββατο, μαζί με άλλες προσωπικότητες του κινήματος που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης (Ζερόμ Ροντρίγκες, Πρισιλά Λιντοσκί, Μαξίμ Νικόλ, κ.λπ.).

Η επανεμφάνιση των Κίτρινων Γιλέκων συνιστά κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πρόκειται για το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, μετά την άνοδο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία που ζητούσε αύξηση των μισθών, βελτίωση του κοινωνικού κράτους και αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.

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