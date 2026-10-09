Γαλλία: Η «νίκη» των μαθητών φέρνει 3.000 καθηγητές στα σχολεία, αλλά οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μπαίνουν στην τέταρτη εβδομάδα τους έχοντας αποσπάσει την πρώτη σημαντική υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επείγον σχέδιο για την αποστολή περίπου 3.000 εκπαιδευτικών σε σχολεία με τις μεγαλύτερες ελλείψεις, την ώρα που 141 σχολεία παραμένουν κλειστά, πανεπιστήμια υψηλού κύρους μπαίνουν πλέον στις κινητοποιήσεις και μαθητικά και εκπαιδευτικά συνδικάτα καλούν σε νέα πανεθνική απεργία την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν από τα σχολεία έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο φοιτητικό και κοινωνικό κίνημα, με ολοένα περισσότερους νέους να εκφράζουν οργή για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζουν δυσλειτουργικό και επιβαρυμένο από τις περικοπές που συνδέονται με τη δημοσιονομική πίεση στη Γαλλία.

3.000 εκπαιδευτικοί στα σχολεία με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

Το υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει να επικοινωνεί επειγόντως με περίπου 3.000 πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία, ώστε να τοποθετηθούν σε σχολεία όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, συχνά σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το μέτρο «σχέδιο έκτακτης ανάγκης», ενώ ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε ότι τίθεται άμεσα σε εφαρμογή και θα κοστίσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Για τα μαθητικά συνδικάτα, η ανακοίνωση αποτελεί την πρώτη πραγματική νίκη των κινητοποιήσεων. «Μου φαίνεται τρελό ότι πρέπει να αποκλείσουμε εκατοντάδες λύκεια απλώς και μόνο για να υπάρξει σχέδιο κάλυψης των κενών θέσεων», δήλωσε στο Franceinfo ο Μαριούς Μεσνίλ, εκπρόσωπος μαθητικού συνδικάτου. Κατά τον ίδιο, η κυβερνητική υποχώρηση αποδεικνύει ότι αξίζει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί

Ο Ζεφρέ επισκέφθηκε την Παρασκευή σχολείο στην περιοχή του Παρισιού που είχε υποστεί βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Όπως δήλωσε, περισσότερα από 100 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στις πανεθνικές διαμαρτυρίες.

Παράλληλα, 141 σχολεία εξακολουθούσαν να παραμένουν κλειστά σε ολόκληρη τη χώρα την Παρασκευή. Μαθητικά και εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουν ήδη καλέσει σε νέο γύρο πανεθνικών απεργιών την ερχόμενη Τρίτη.

Οι κινητοποιήσεις φτάνουν πλέον στα πανεπιστήμια της ελίτ

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που καταγράφει το Reuters είναι η εξάπλωση των κινητοποιήσεων σε πανεπιστήμια και σχολές υψηλού κύρους.

Το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομία απομάκρυνε αποκλεισμό στο Πανεπιστήμιο Assas, μία από τις σημαντικότερες νομικές σχολές της Γαλλίας, στο κέντρο του Παρισιού.

Προβλήματα από αποκλεισμούς καταγράφηκαν και στη διάσημη πολυτεχνική σχολή Mines Paris.

Ακόμη και το Institut Catholique, ιδιωτικό πανεπιστήμιο γνωστό για το ιδιαίτερα συντηρητικό του προφίλ, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι περνά προσωρινά σε τηλεκπαίδευση, εξαιτίας αποκλεισμού της πανεπιστημιούπολης. Η συμμετοχή τέτοιων ιδρυμάτων δείχνει ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται πλέον σε σχολεία φτωχότερων περιοχών ή στα προάστια.

Σχεδόν μία στις δέκα διδακτικές ώρες μένει χωρίς καθηγητή

Τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters φωτίζουν ένα από τα βασικά αίτια της δυσαρέσκειας. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του υπουργείου Παιδείας, σχεδόν το 10% των διδακτικών ωρών στα δημόσια λύκεια δεν καλύπτεται από εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει ολοένα περισσότερους εύπορους γονείς να εγκαταλείπουν το δημόσιο σχολείο και να στρέφονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, μια τάση που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. «Ας είμαστε ειλικρινείς, οι οικογένειες εγκαταλείπουν τα δημόσια σχολεία για τα δικά μας ιδρύματα», παραδέχθηκε ο Πιερ-Βενσάν Γκερέ, επικεφαλής της ομοσπονδίας καθολικών ιδιωτικών σχολείων της Γαλλίας.

Η κυβέρνηση ανάμεσα στους μαθητές και το δημόσιο χρέος

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: πώς να ανταποκριθεί στα αιτήματα για περισσότερες δαπάνες στην εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να περιορίσει το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις του Παρισιού, καθώς στο παρελθόν οι γαλλικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν συχνά τη μαζική κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες. Αυτή τη φορά, όμως, σύμφωνα με το Reuters, οι υψηλές δαπάνες για τις συντάξεις και η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων.

Ο επικεφαλής της Euronext, η οποία διαχειρίζεται μεταξύ άλλων το Χρηματιστήριο του Παρισιού, Στεφάν Μπουζνά, υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει επειγόντως να κάνει δύσκολες επιλογές.

«Τι θυσία ζητάμε από τα ίδια μας τα παιδιά; Ίσως πρέπει να ξοδεύουμε λίγο λιγότερα για τις συντάξεις, ώστε να έχουμε λίγο περισσότερα χρήματα για τα παιδιά», δήλωσε στο RMC.

71.500 άνθρωποι στους δρόμους την Πέμπτη

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 71.500 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις την Πέμπτη. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν επεισόδια.

Παρά το πρώτο κυβερνητικό μέτρο για τους 3.000 εκπαιδευτικούς, οι μαθητές και οι φοιτητές δηλώνουν ότι τα υπόλοιπα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος παραμένουν και ότι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις.

Η γαλλική σπίθα πέρασε και στο Βέλγιο

Το κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων έχει ήδη αρχίσει να αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Στο Βέλγιο, μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν την Παρασκευή σε διαδηλώσεις μαζί με εργαζομένους, καθώς τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της χώρας πραγματοποιούσαν εθνική απεργία. Η κινητοποίηση προκάλεσε προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλους τομείς.

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο των Βρυξελλών. Η διαδήλωση ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνική, ωστόσο σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία σε ορισμένα σημεία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Ένα από τα πανό των μαθητών συμπύκνωνε το μήνυμα των κινητοποιήσεων με ένα λογοπαίγνιο: «Έχασα μάθημα για να υπερασπιστώ την τάξη».