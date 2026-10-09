Ρωσία: Καφέ «έκρυψε» φιγούρα του Ντόμπι από το Χάρι Πότερ έπειτα από καταγγελία ότι μοιάζει με τον… Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα μάλλον απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε καφέ στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, όπου η διεύθυνση απομάκρυνε προσωρινά μια φιγούρα του Ντόμπι από το «Harry Potter», μετά από παράπονο ηλικιωμένης γυναίκας ότι ο χαρακτήρας έμοιαζε υπερβολικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου, όταν η γυναίκα πλησίασε εργαζόμενο του καταστήματος και διαμαρτυρήθηκε για τη φιγούρα.

Το βίντεο αρχικά ανέβηκε από τον Ουκρανό Michał Strelnikov στο Facebook.

Σύμφωνα με το TVP World, υποστήριξε ότι ήταν απαράδεκτο να γίνεται χλευασμός του Πούτιν την ώρα που εκείνος «εργάζεται» και «πολεμά».

Απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία

Η γυναίκα φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία εξαιτίας της παρουσίας της φιγούρας στο καφέ.

Μετά το περιστατικό, η επιχείρηση αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά τον Ντόμπι από τον χώρο. Το στιγμιότυπο έγινε αντικείμενο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ασυνήθιστη σύγκριση του δημοφιλούς χαρακτήρα του «Harry Potter» με τον Ρώσο πρόεδρο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το βίντεο με μετάφραση στα αγγλικά: