Ρωσία: Καφέ «έκρυψε» φιγούρα του Ντόμπι από το Χάρι Πότερ έπειτα από καταγγελία ότι μοιάζει με τον… Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα καφέ στη ρωσική πόλη Σαράτοφ απομάκρυνε προσωρινά μια φιγούρα του Ντόμπι από το «Harry Potter» μετά από παράπονο ηλικιωμένης γυναίκας ότι ο χαρακτήρας έμοιαζε υπερβολικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το περιστατικό συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου, και προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πηγή: Strelnikov Michał/ Facebook
Πηγή: Strelnikov Michał/ Facebook
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε καφέ στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, η διεύθυνση απομάκρυνε προσωρινά μια φιγούρα του Ντόμπι από το «Harry Potter» μετά από παράπονο ηλικιωμένης γυναίκας ότι ο χαρακτήρας έμοιαζε υπερβολικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι ήταν «απαράδεκτο να γίνεται χλευασμός του Πούτιν την ώρα που εκείνος «εργάζεται» και «πολεμά»».
  • Η γυναίκα φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία, οδηγώντας την επιχείρηση στην απόφαση να απομακρύνει προσωρινά τον Ντόμπι από τον χώρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μάλλον απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε καφέ στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, όπου η διεύθυνση απομάκρυνε προσωρινά μια φιγούρα του Ντόμπι από το «Harry Potter», μετά από παράπονο ηλικιωμένης γυναίκας ότι ο χαρακτήρας έμοιαζε υπερβολικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου, όταν η γυναίκα πλησίασε εργαζόμενο του καταστήματος και διαμαρτυρήθηκε για τη φιγούρα.

Το βίντεο αρχικά ανέβηκε από τον Ουκρανό Michał Strelnikov στο Facebook.

Σύμφωνα με το TVP World, υποστήριξε ότι ήταν απαράδεκτο να γίνεται χλευασμός του Πούτιν την ώρα που εκείνος «εργάζεται» και «πολεμά».

Απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία

Η γυναίκα φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία εξαιτίας της παρουσίας της φιγούρας στο καφέ.

Μετά το περιστατικό, η επιχείρηση αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά τον Ντόμπι από τον χώρο. Το στιγμιότυπο έγινε αντικείμενο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ασυνήθιστη σύγκριση του δημοφιλούς χαρακτήρα του «Harry Potter» με τον Ρώσο πρόεδρο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το βίντεο με μετάφραση στα αγγλικά:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TVP World (@tvp_world)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ