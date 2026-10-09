ΗΠΑ: 19χρονη κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μητέρα πέντε παιδιών – Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 2 εκατ. δολαρίων

Ελεύθερη εν αναμονή της δίκης της αφέθηκε στο Τέξας η 19χρονη Αμάγια «Cookie» Ντίαζ, η οποία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα την 32χρονη Καρολάιν «Caro» Πένια, μητέρα πέντε παιδιών, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μέρα μεσημέρι. Η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς βίντεο από τη σύλληψη έδειχνε την 19χρονη να χαμογελά ενώ οι αστυνομικοί την απομάκρυναν με χειροπέδες.

Η Ντίαζ αποφυλακίστηκε την Τρίτη από το σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Βαλ Βέρντε, αφού εξασφαλίστηκε εγγύηση ύψους 2 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ύψος της εγγύησης είχε αρχικά οριστεί στα 5 εκατ. δολάρια, προτού μειωθεί στα 2 εκατ. μετά από δικαστική ακρόαση, σύμφωνα με την Sun.

Η οικογένειά της φέρεται να κατέβαλε 200.000 δολάρια σε εταιρεία εγγυήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποφυλάκισή της, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% της συνολικής εγγύησης.

Κατηγορείται για τη δολοφονία 32χρονης μητέρας

Η 19χρονη κατηγορείται για τη δολοφονία της Καρολάιν Πένια, στις 25 Ιουνίου στο Ντελ Ρίο του Τέξας. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επίσης η μεγαλύτερη αδελφή της, Κίτι Μία Ντίαζ, 21 ετών, και η φίλη τους Κιάντρα Ρενέ Φαζ, επίσης 21 ετών. Οι δύο τελευταίες παραμένουν κρατούμενες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Πένια έφτασε με ένα μαύρο Dodge pickup στο σπίτι της Φαζ, στην East 10th Street. Η Φαζ φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι η 32χρονη είχε πάει εκεί αναζητώντας καβγά.

Λίγο αργότερα, οι δύο αδελφές Ντίαζ φέρεται να έφτασαν με ένα μαύρο Chrysler 300.

Η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την επίθεση

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν όσα συνέβησαν πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της Πένια. Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, η Αμάγια Ντίαζ φαίνεται να βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού κρατώντας στο δεξί της χέρι αντικείμενο που οι αρχές θεωρούν ότι ήταν μαχαίρι.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία η 19χρονη φέρεται να χτύπησε την Πένια στην πλάτη. Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι στο βίντεο διακρίνεται αίμα στο πίσω μέρος της μπλούζας της 32χρονης. Η Κίτι Ντίαζ και η Φαζ φέρονται στη συνέχεια να συμμετείχαν στη συμπλοκή, πριν οι γυναίκες τελικά απομακρυνθούν η μία από την άλλη.

Πέθανε περίπου επτά ώρες αργότερα

Η βαριά τραυματισμένη Πένια μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο από τον ανιψιό της. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα στο Σαν Αντόνιο, όπου πέθανε περίπου στις 21:00, σχεδόν επτά ώρες μετά την επίθεση.

Η 32χρονη άφησε πίσω της πέντε παιδιά ηλικίας από 3 έως 16 ετών. Δύο από τα παιδιά είναι αυτιστικά και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα συγγενών.

Είχαν κάνει ντους και αλλάξει ρούχα πριν από τη σύλληψη

Και οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν την ημέρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι όταν εντόπισαν τις αδελφές Ντίαζ, εκείνες είχαν αλλάξει τα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και είχαν κάνει ντους, καθώς τα μαλλιά τους ήταν ακόμη βρεγμένα.

Αργότερα δημοσιοποιήθηκε βίντεο από τις συλλήψεις, στο οποίο οι δύο αδελφές εμφανίζονται να χαμογελούν ενώ φορούν καθαρά ρούχα. Η Αμάγια φέρεται επίσης να χαμογελά καθώς οι αστυνομικοί την οδηγούν με χειροπέδες. Οι δύο αδελφές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δηλώσει ενοχή ή αθωότητα. Η Φαζ έχει δηλώσει αθώα.

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τι ακριβώς οδήγησε στη θανατηφόρα συμπλοκή ούτε ποια ήταν η σχέση της Πένια με τις τρεις κατηγορούμενες. Η Αμάγια Ντίαζ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Νοεμβρίου.

Η αδελφή της Κίτι παραμένει υπό κράτηση, παρότι και η δική της εγγύηση μειώθηκε από 5 σε 2 εκατ. δολάρια. Η Κιάντρα Φαζ κρατείται με εγγύηση ύψους 5,2 εκατ. δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί σε προδικαστική ακρόαση στις 11 Δεκεμβρίου.