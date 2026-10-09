Δύο χρόνια από την τραγική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ – Εθνική ομάδα: «Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (9/10) από την τραγική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα, σοκάροντας το Πανελλήνιο και προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, της εθνικής ομάδας, στο αγγλικό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Εθνική Ελλάδας δεν τον ξέχασε και σε σημερινή ανάρτησή της στα social media έγραψε: «Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου του, η σύζυγός του «θορυβημένη» από το γεγονός πως ο Μπάλντοκ δεν απαντούσε επί ώρες στις κλήσεις της αν και είχαν επικοινωνήσει εκείνο το πρωινό, ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη της βίλας στην οποία έμεινε ο διεθνής άσος για να πάει να τον βρει στο σπίτι του και να δει τι είχε συμβεί. Ο ιδιοκτήτης εντόπισε τον 31χρονο άσο στην πισίνα δίχως να έχει τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία στις 22:30, με τον γιατρό της κινητής μονάδας να πιστοποιεί το θάνατό του.

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: «Παραμένεις στην ομάδα μας»

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος αγωνίστηκε στον αγγλικό σύλλογο για επτά ολόκληρες σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ:

«Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που μάθαμε για τον θάνατο του George Baldock. Ο Starman μας εκπροσώπησε την United για 7 χρόνια, κάνοντας πάνω από 200 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και σκοράροντας μερικά αξέχαστα γκολ στη διαδικασία. Παραμένεις στην ομάδα μας».