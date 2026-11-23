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«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη 2-0 του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Super League, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Ο μεσοεπιθετικός των «πρασίνων» υποβλήθηκε σήμερα (23/11) σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι ο Αργεντινός έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον 21 ετών άσο.

«Μείνε δυνατός, Σάντι. Είμαστε όλοι στο πλευρό σου» έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media