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Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας τη Δευτέρα (23/11), η πρώτη ομάδα από τους δεκαπέντε που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια. Αναμεσά στους έξι που βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, είναι και δυο τραπεζικά στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω κύκλωμα φοροδιαφυγής, προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία για τους έξι, άρχισε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και ήδη έχει ολοκληρώσει την απολογία ο πρώτος κατηγορούμενος, ένας διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας στο Αγρίνιο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή τα όσα του αποδίδονται.

Αναμένεται να απολογηθούν εντός της ημέρας οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων είναι και δεύτερος διευθυντής υποκατάστημα τράπεζας, αυτή τη φορά στην Αθήνα.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο: για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Την Τρίτη (24/11), είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων, με τις οποίες και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των ομολογιών.