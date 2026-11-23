Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εννέα μέρες μετά την αποχώρησή του.

Η NVIDIA ανακοίνωσε ότι, με άμεση ισχύ, ο Τζένσεν Χουάνγκ επανήλθε στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επανένταξη του κ. Χουάνγκ μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, στο πλαίσιο των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο όσον αφορά την ειλικρίνεια του κ. Χουάνγκ και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η επανένταξη του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Jensen είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επανένταξή του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Harvey C. Jones, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Jensen και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες στην Colette Kress για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, πέραν των συνεχιζόμενων αρμοδιοτήτων της ως Οικονομική Διευθύντρια της NVIDIA.» Ο Harvey Jones θα παραμείνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω»

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στην NVIDIA και να ηγηθώ μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη και τη συνεκτίμηση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Harvey Jones για την ηγεσία του ως Προέδρου, καθώς και στην Colette Kress και στο εκτελεστικό προσωπικό μας για την καθοδήγηση της NVIDIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά» πρόσθεσε

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ενόψει των πρόσφατων αναφορών ότι ο κ. Χουάνγκ υπήρξε στόχος δραστηριότητας ξένων μυστικών υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές για τη διεξαγωγή έρευνας, ενώ η επιτροπή προσέλαβε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στην εν λόγω έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η έρευνα της επιτροπής θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ο κ. Χουάνγκ υποστηρίζει πλήρως την έρευνα και δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με αυτήν.