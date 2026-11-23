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Η πλατφόρμα EU Academy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας κόμβος ηλεκτρονικής μάθησης για εργαστήρια και μαθήματα που δημιουργούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρέμεινε εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα εξαιτίας μιας ευρύτερης κυβερνοεπίθεσης που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου, Τόμας Ρενιέ.

«Η πλατφόρμα EU Academy έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της EU Academy. Οι χρήστες ενημερώθηκαν σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της EU Academy», ανέφερε ο Ρενιέ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση και ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει καμία πληροφορία επί του παρόντος.

Υποψίες για κινεζική εμπλοκή και την ομάδα «Panda»

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποπτεύεται ότι πίσω από τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, η οποία εξακολουθεί να εξαπλώνεται στα πληροφοριακά της συστήματα εδώ και έναν μήνα, βρίσκεται δίκτυο κακόβουλων παραγόντων που υποστηρίζεται από την Κίνα, όπως αναφέρουν δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

«Panda» είναι η κωδική ονομασία που κυκλοφορεί εντός της Επιτροπής για τους φερόμενους δράστες. Στην κοινότητα της κυβερνοασφάλειας, το συγκεκριμένο όνομα ζώου χρησιμοποιείται για να συνδέει τους δράστες απειλών με τους κρατικούς χορηγούς τους, στην προκειμένη περίπτωση την Κίνα.

Στις 22 Οκτωβρίου, το τμήμα πληροφορικής της Επιτροπής εντόπισε έναν κακόβουλο παράγοντα στα εσωτερικά της δίκτυα.

Έναν μήνα μετά την έναρξη της επίθεσης, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ δεν έχει καταφέρει ακόμη να περιορίσει πλήρως την παραβίαση και αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας τον ιστότοπο της EU Academy το Σάββατο.

Η EU Academy είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένη μάθηση σε νέους ανθρώπους.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί και έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό, τον μετριασμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προληπτικών, ανιχνευτικών και διορθωτικών ελέγχων», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της EU Academy.

Προειδοποίηση για phishing και το εργαλείο ARTEX

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προειδοποιεί τους χρήστες για ενδεχόμενες επόμενες κινήσεις από τον δράστη, όπως εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) με βάση τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική συνέπεια του περιστατικού.

Για άλλα πληροφοριακά συστήματα, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας της ΕΕ δεν έχουν επιβεβαιώσει κλοπή δεδομένων που να επηρεάζει το προσωπικό της Επιτροπής, αν και αρκετές εσωτερικές εφαρμογές τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτικά και ορισμένες παραμένουν μη διαθέσιμες.

Σύμφωνα με την τρέχουσα εκτίμηση απειλών, ο παράγοντας που συνδέεται με την Κίνα δεν στόχευε συγκεκριμένα συστήματα ή άτομα, κάτι που θα απαιτούσε μια λιγότερο ορατή επίθεση.

Αντιθέτως, ήθελε να δοκιμάσει ευρύτερα μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσε να παραβιάσει τα δίκτυα πληροφορικής της Επιτροπής.

Οι υποψίες για σύνδεση με τις κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας βασίζονται στην πολυπλοκότητα της επίθεσης και στη χρήση του ARTEX, ενός εργαλείου κυβερνοασφάλειας κινεζικής ανάπτυξης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευπαθειών τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν οι χάκερ.

Κορυφαίες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, έχουν αποδώσει στις ομάδες Storm-0940 και Panda Vapor, που συνδέονται με την Κίνα, επιθέσεις με χρήση του ARTEX σε παγκόσμιες εκστρατείες κατασκοπείας καθοδηγούμενες από τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρο εκατοντάδες οργανισμούς διεθνώς.