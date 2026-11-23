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Με εντυπωσιακά γραφικά που θυμίζουν βιντεοπαιχνίδι και εκτεταμένες αναβαθμίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η Tesla έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα οπτικοποίηση για την αυτόνομη οδήγηση, προκαλώντας κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Tesla Reality View»

Η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρουσίασε μια νέα απεικόνιση οδήγησης βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παραπέμπει σε βιντεοπαιχνίδι όπως το «Grand Theft Auto» (GTA).

Η νέα λειτουργία, με την ονομασία Tesla Reality View, αξιοποιεί τις εξωτερικές κάμερες και τη δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο, αποδίδοντας προοπτική τρίτου προσώπου καθώς το όχημα κινείται στον δρόμο.

Ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, αποκάλυψε ότι η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί μόλις το μισό από έναν επιταχυντή AI4, δηλαδή τον υπολογιστή που εξοπλίζει τα νεότερα οχήματα της εταιρείας.



«Πρόκειται για παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μόλις το μισό από έναν επιταχυντή AI4 TRIP. Αφήστε το να καταλαγιάσει μέσα σας», έγραψε ο Μασκ στο Χ.



Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτού του ισχυρισμού, η παραγωγή βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συνήθως τεράστια κέντρα δεδομένων στο μέγεθος αποθηκών, εξοπλισμένα με κορυφαίες κάρτες γραφικών (GPU) και εκτεταμένα συστήματα υδρόψυξης.

Η αναβάθμιση και οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η συγκεκριμένη λειτουργία εντάσσεται στην πολυαναμενόμενη αναβάθμιση Full Self-Driving V15 της Tesla.

It’s like GTA — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2026



Μιλώντας κατά την ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας τον Απρίλιο του 2026, ο Μασκ χαρακτήρισε την έκδοση V15 «μια πλήρη αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής του λογισμικού» που τρέχει στο Hardware 4.

FSD v15 now starting to roll out – upgrading every part of the end-to-end driving network Safety

25x better handling of safety critical cases Tesla Reality View

Adds a live visualization of the drive that lets you see & control what FSD is planning to do Navigation for start & end of the trip now learns end-to-end from fleet route preferences. Later v15 releases will expand this to the entire route. You also should notice better detection of signs, animals, debris, potholes and standing water, plus more natural speed handling in school zones and inclement weather. Lastly, FSD can now slow for speed cameras & Bike Rack Mode lets you enable FSD w/ bike racks or similar hitch accessories — Tesla (@Tesla) November 21, 2026



Στο Χ, χρήστες χαρακτήρισαν την αναβάθμιση «εξαιρετικά εντυπωσιακή», με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι αφήνει πολύ πίσω τον ανταγωνισμό, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι είναι «καλύτερη και από το GTA 6».

This is absolutely INSANE Tesla FSD V15 Reality View in a busy downtown setting https://t.co/n4DWxumS7p — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) November 22, 2026



«Αυτό δείχνει τόσο αδιανόητα ωραίο που ανυπομονώ», έγραψε ένας χρήστης απαντώντας στην ανάρτηση της Tesla.

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω με λόγια πόσο εντυπωσιασμένοι είμαστε από αυτό», ανέφερε ένας άλλος.

Okay this is nuts. Tesla’s new “Reality View” handily sets a new standard for spatial awareness in vehicles. It fuses all the cameras into a fully generated 360 drone view trailing your car, with the route drawn right in. Feels a lot like GTA 6 in real life, except the camera doesn’t follow you when you get out of the car. Could not be more perfectly timed, because two days after Rockstar ships the pinnacle of rendering triangles to simulate reality — Tesla goes the opposite direction using no game engine whatsoever. The universe really does have a sense of humor! As a bonus it uses less compute than the old way – replacing all the explicit signals and draw calls with one end to end network. Elon says it runs on half of one AI4 TRIP accelerator! Maybe i’m just a 3D reality capture nerd, but I cannot overstate how cool this is. I think Tesla’s Phil Duan comes close when he says “we’ve always wanted the UI to show the world through the eyes of the FSD model. We were just too busy solving the driving part first.” The physical and digital worlds are blurring my friends — we’re in for a wild ride! — Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) November 22, 2026

Υποσχέσεις και ερωτήματα

Πέρα από τα εντυπωσιακά γραφικά, η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο λογισμικό είναι πλέον 25 φορές ασφαλέστερο όσον αφορά τις κρίσιμες παρεμβάσεις, αναφέρει η New York Post.

Η Tesla αποδίδει τη βελτίωση σε έναν αναβαθμισμένο κωδικοποιητή όρασης (vision encoder), δηλαδή την τεχνολογία που ερμηνεύει όσα καταγράφουν οι κάμερες του οχήματος.

Some people thought we meant 25% improvement, no we mean 25 times! Welcome to the singularity. Hope you’re enjoying your stay. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2026



Το σύστημα έχει εκπαιδευτεί σε εκατομμύρια βίντεο από το διαδίκτυο, ενώ η ίδια τεχνολογία αξιοποιείται τόσο στην υπηρεσία Robotaxi της Tesla όσο και στο πρόγραμμα του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει το σύστημα σε σύγκριση με το προηγούμενο λογισμικό ώστε να τεκμηριώνεται η 25πλάσια βελτίωση.

Νέες δυνατότητες στον δρόμο

Η Tesla υποστηρίζει επίσης ότι η έκδοση V15 εντοπίζει καλύτερα κινδύνους, όπως λακκούβες, μικρά ζώα, οδικές πινακίδες και αντικείμενα ή θραύσματα στο οδόστρωμα, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφεύγει βαθιά στάσιμα νερά.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί επιπλέον ώστε να επιλέγει τις πιο κατάλληλες ταχύτητες σε σημεία όπου βρίσκονται σχολεία και σε κακές καιρικές συνθήκες, προσαρμόζοντας καλύτερα τη λειτουργία του στις συνήθειες του κάθε οδηγού.

Just drove in the rain with FSD V15. Tesla’s new Reality View picks up the reflections on the wet roads. https://t.co/fUqXAPYhbX — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 23, 2026



Μια ιδιαίτερα πρακτική αναβάθμιση που αναμένεται να φανεί χρήσιμη είναι η δυνατότητα του αυτοκινήτου να αναγνωρίζει κάμερες ελέγχου ταχύτητας και να μειώνει αυτόματα την ταχύτητά του ώστε να αποφεύγονται οι κλήσεις.