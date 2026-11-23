Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους του Snapchat είχαν σήμερα ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2027, του νέου νόμου για το ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τις άλλες μεγάλες πλατφόρμες (Meta, ΤΙΚ ΤΟΚ , Google/YouTube) και ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με εκπροσώπους του X.

Όπως προβλέπει το σχετικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί σε όλες τις εταιρείες, κάθε πλατφόρμα θα πρέπει έως τις αρχές Δεκεμβρίου να έχει ορίσει υπεύθυνο για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων και να έχει ξεκινήσει την τεχνική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα πρέπει, επίσης, να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, μαζί με επίδειξη της τεχνικής λύσης που προτείνει. Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά όλες τις πλατφόρμες.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της Snap Inc. η Σάρα Μπουσαούα, Head of Policy, France & Southern Europe, η Μάντελιν Μόνκριφ, in-house lawyer and international regulatory leader και ο Χισάμ Καντούμ, Associate Attorney. Επίσης, συμμετείχαν ο Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων και η νομική σύμβουλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη.