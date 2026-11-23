«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Η κοινωνία χρειάζεται μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο e-ptolemeos.gr.

Αναφερόμενος στην απολιγνιτοποίηση, ο κ. Τσίπρας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ούτε σχέδιο ούτε ενεργειακή στρατηγική και δεν παρέχει εγγυήσεις για τους ανθρώπους και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παρουσίασε το σχέδιο του κόμματός του για την περιοχή, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει φθηνότερο ρεύμα, σταθερές δουλειές, παραγωγικές επενδύσεις και προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στοχεύει στον μηδενισμό του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών στις περιοχές απολιγνιτοποίησης για 20 χρόνια, μέσα από ενεργειακές κοινότητες, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε συνολική μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ, με εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του, δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις και εξασφάλιση πόρων για τη βιωσιμότητά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυλώνες της πολιτικής προσπάθειας της ΕΛΑΣ είναι: η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η δίκαιη ανάπτυξη, η αναδιανομή του πλούτου, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, η αποκατάσταση της δημοκρατίας και των θεσμών, ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία και μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση.

Η ΕΛΑΣ, κατά τον πρόεδρό της, εκφράζει μια νέα πολιτική αρχή, με τις αξίες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς, αλλά με διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση, τη συμμετοχή και την άσκηση της πολιτικής. Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να μετέχουν στην ΕΛ.Α.Σ., με στόχο μια ισχυρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.