Μικρότερες μηνιαίες δόσεις θα πληρώνουν από την 1η Δεκεμβρίου, εκτός μεγάλου απροόπτου, περίπου 17.000 ευάλωτοι και επιλέξιμοι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Και αυτό γιατί τίθεται σε ισχύ το χαμηλότερο επιτόκιο 3% με το οποίο θα υπολογίζονται οι μηνιαίες δόσεις για το σύνολο της οφειλής. Πρόκειται για μια από τις βασικότερες αλλαγές που τίθενται σε ισχύ τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων που έχουν ήδη ψηφισθεί για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, η οποία τονίζει ότι «εργαζόμαστε εντατικά ώστε να παραχθούν τα νέα δοσολόγια και να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας, ώστε να γνωρίζουν με ασφάλεια οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό τι οφείλουν να πληρώσουν κάθε μήνα προς τους πιστωτές σύμφωνα με τη λύση που έχουν αποδεχτεί. Το νέο σταθερό 3% επιτόκιο για το σύνολο των ετών της ρύθμισης, δίνει μια πραγματική προστασία σε όσους έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό από τις μελλοντικές διακυμάνσεις του επιτοκίου».

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