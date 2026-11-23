Στη διαφορετική εικόνα που προκύπτει για την πορεία των ελληνικών εισοδημάτων, ανάλογα με το έτος αναφοράς της σύγκρισης, αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως υποστηρίζει, η σύγκριση με αφετηρία το 2019 αποτυπώνει διαφορετικά την εξέλιξη των εισοδημάτων στην Ελλάδα, σε σχέση με την περίοδο από το 2010.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτέλεσε γράφημα της έρευνας EU-SILC της Eurostat, το οποίο δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και εμφανίζει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη μεταβολή του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος από το 2010.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο διάγραμμα αποτυπώνει τον ρυθμό αύξησης ή μείωσης των εισοδημάτων σε σχέση με το 2010, όταν όλες οι χώρες έχουν ως βάση το 100, και όχι το πραγματικό ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών τους. Όπως εξηγεί, η κατάταξη ευνοεί χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ξεπεράσει εισοδηματικά τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει, επίσης, ότι η Ελλάδα βίωσε την προηγούμενη δεκαετία μια βαθιά κρίση χρέους και παρατεταμένη ύφεση, η οποία, όπως αναφέρει, οδήγησε σε απώλεια περίπου 27% του εθνικού εισοδήματος. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες αναπτύσσονταν, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η απόσταση μεταξύ των ελληνικών εισοδημάτων και εκείνων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η σύγκριση από το 2019 και η αύξηση κατά 22%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός, το 2019 τα ελληνικά εισοδήματα βρίσκονταν στο 63,7, με βάση το 100 του 2010, ενώ το 2025 ανήλθαν στο 77,7, καταγράφοντας ανάκαμψη μετά τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας.

Με αφετηρία, επομένως, το 2019, ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζει την όγδοη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικών εισοδημάτων στην ΕΕ, καθώς αυτά ενισχύθηκαν κατά 22% την περίοδο 2019-2025, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού.

Όπως σημειώνει, η αύξηση αυτή είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 14% για το ίδιο διάστημα, επιχειρώντας να αναδείξει τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός καταλήγει πως η επιλογή διαφορετικού έτους βάσης αλλάζει την εικόνα της σύγκρισης, καθώς η περίοδος από το 2019 και μετά αποτυπώνει την πορεία ανάκαμψης των εισοδημάτων, μετά τη μεγάλη συρρίκνωση που προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Μια έρευνα της Eurostat με δύο διαφορετικές όψεις και δύο διαφορετικές ιστορίες.

Την περασμένη εβδομάδα πέρασε πολλές φορές μπροστά από το timeline μου το γράφημα της Eurostat (2η συνημμένη εικόνα) που δείχνει, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος EU SΙLC της Eurostat και με βάση αναφοράς το έτος 2010, την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το ρυθμό αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια.

❓Τι μας λέει αυτό το γράφημα;

Μας δείχνει, με σημείο αναφοράς το έτος 2010, το ρυθμό μεταβολής των πραγματικών εισοδημάτων κάθε χώρας. Δηλαδή, κάνοντας την υπόθεση ότι τα εισοδήματα κάθε χώρας είχαν την τιμή 100 το 2010 μας λέει πόσο αυξήθηκαν ή πόσο μειώθηκαν σε % από τότε. Και όχι το ποιο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε χώρα (γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε στις πρώτες θέσεις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που υστερούν ακόμη εισοδηματικά από την κεντρική ή δυτική Ευρώπη).

❓ Και τι είναι αυτό που δεν μας λέει το συγκεκριμένο γράφημα ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας;

Δεν μας λέει τρία πράγματα:

🔺 ότι η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία πέρασε μια βαθιά κρίση χρέους που οδήγησε σε μια παρατεταμένη πολυετή ύφεση η οποία αφαίρεσε με τη σειρά της 27% -σχεδόν 1/3- από το εθνικό εισόδημα.

🔺ότι την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα τα εισοδήματά μας κατέρρεαν, οι οικονομίες της υπόλοιπης Ευρώπης αναπτύσσονταν και τα εισοδήματά τους αυξάνονταν. Έτσι διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η απόσταση που χώριζε τα ελληνικά από τα ευρωπαϊκά εισοδήματα.

🔺 και ότι το 2019 τα ελληνικά εισοδήματα ήταν στο 63,7 συγκριτικά με τα 100 του 2010 ενώ το 2025 αυξήθηκαν στο 77,7 (+22%).

💡Αν, λοιπόν, με βάση την ίδια ακριβώς έρευνα του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος της Eurostat (https://ec.europa.eu/…/databrowser/explore/all/all_themes) τραβήξουμε τη γραμμή στο έτος 2019, αντί για το έτος 2010, και συγκρίνουμε το ρυθμό μεταβολής των ευρωπαϊκών εισοδημάτων, τότε θα δούμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα που λέει μια άλλη ιστορία για την Ελλάδα.

❓Ποια είναι αυτή η εικόνα;

✅ Από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, μετά τον πληθωρισμό, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%.

Η Ελλάδα επομένως τα έχει πάει καλύτερα ως προς την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, κι αυτό αφού αφαιρέσουμε την επίδραση του πληθωρισμού, από 19 χώρες της ΕΕ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν συνιστά λόγο για πανηγυρισμούς. Η απόσταση των ελληνικών εισοδημάτων με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ παραμένει σημαντική και εργαζόμαστε καθημερινά για να μειωθεί. Ωστόσο, η εισοδηματική σύγκλιση της χώρας μας με την ΕΕ επιτυγχάνεται με ένα και μόνο τρόπο: όταν τα πραγματικά μας εισοδήματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της ΕΕ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια.

Γνωρίζουμε ότι η πληθωριστική πίεση δυσκολεύει πολλές οικογένειες να πληρώσουν το ενοίκιο ή τα ψώνια του μήνα. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η ασκούμενη πολιτική έχει συμβάλει στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων με ρυθμό που μειώνει σταθερά την απόσταση από την Ευρώπη.

Γι’ αυτό και έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι μια στατιστική έρευνα, ή ένα γράφημα όπως το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει περισσότερες από μία αναγνώσεις αναλόγως με το που θα τραβήξεις τη «γραμμή σύγκρισης» αλλά και με το πώς θα ερμηνεύσεις τα μεγέθη που καταγράφονται.