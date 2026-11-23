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«Θερμό» επεισόδιο μεταξύ οδηγών για μία θέση πάρκινγκ κατέληξε σε ξυλοδαρμό και συλλήψεις, το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 53χρονος και ένας 47χρονος διαπληκτίστηκαν για μία θέση στάθμευσης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου. Ο καβγάς πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τον 53χρονο να απειλεί και να χτυπά τον 47χρονο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται και να τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ένας άλλος άνδρας, 42 ετών, προσέτρεξε για να βοηθήσει τον 47χρονο, αλλά δέχτηκε κι εκείνος χτυπήματα και απειλές από τον 53χρονο. Πάντως, φαίνεται πως κι εκείνος αντέδρασε, ανταποδίδοντας τα χτυπήματα στον 53χρονο.

Δύο συλλήψεις

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, με αστυνομικούς του ΑΤ Θέρμης να προχωρά στη σύλληψη του 53χρονου και του 42χρονου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.