e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 2.516.800.668,52 ευρώ καταβάλλουν από σήμερα έως και τις 27 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 4.359.620 δικαιούχους. Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, εφάπαξ και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ πιστώνει επιδόματα ανεργίας, ενισχύσεις για άδεια μητρότητας και κονδύλια για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.