Το συνολικό ποσό των 2.516.800.668,52 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως και τις 27 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 4.359.620 δικαιούχους.
Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- από σήμερα έως τις 27 Νοεμβρίου 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 25 Νοεμβρίου 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.
- στις 27 Νοεμβρίου 1.111.720.122,14 ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 σε 1.646.363 δικαιούχους
- στις 25 Νοεμβρίου 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.