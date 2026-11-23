Την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia ζητεί εκ νέου δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αποκαλύψεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ότι η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση επικοινωνούσε συστηματικά με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, επαναλαμβάνοντας προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραμένει ο καταλληλότερος άνθρωπος για μία από τις σημαντικότερες θέσεις της Σίλικον Βάλεϊ.

«Ελπίζω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν το καλύτερο πράγμα για την εταιρεία, καθώς επίσης και για τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα.

Η δήλωση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη παρέμβαση του Λευκού Οίκου, αφότου ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO αυτόν τον μήνα, εξαιτίας της εξωσυζυγικής του σχέσης με ένα στέλεχος τεχνολογίας που συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να δοθεί στον Χουάνγκ μια «δεύτερη ευκαιρία» στον κολοσσό κατασκευής AI μικροτσίπ, ζητώντας να απολογηθεί και να επιστρέψει στην εταιρεία.

«Πρέπει να προστατεύουμε τους λαμπρούς ανθρώπους μας. Ο Τζένσεν είναι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. «Νομίζω ότι η εταιρεία, αν είναι έξυπνη, θα πάρει πίσω αυτόν τον λαμπρό άνθρωπο, θα δεχθεί μια συγγνώμη και θα τον αφήσει να επιστρέψει στη δουλειά».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να επαναπροσλάβει τον Χουάνγκ.

Παράνομη διοχέτευση μικροτσίπ στην Κίνα

Την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ, τόνισε όμως ότι πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για το αν πωλήθηκαν μικροτσίπ σε χώρες που υπόκεινται σε απαγόρευση.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την προσωρινή διοίκηση, με τα βασικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τους δικηγόρους τους, και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε απαντήσεις. Επιβάλλεται η Nvidia να κινηθεί γρήγορα σε αυτό το θέμα, γιατί θέλουμε να μάθουμε ποια ήταν η κουλτούρα της εταιρείας», δήλωσε ο Μπέσεντ στο δίκτυο CBS.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε επίσης μια δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με συνάδελφό του στη Nvidia. Η παραίτησή του πριν από δύο εβδομάδες βύθισε την κατασκευάστρια μικροτσίπ σε απώλειες-ρεκόρ.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, το Κογκρέσο και το FBI θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο η εταιρεία Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη -της οποίας ηγείται η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ο Χουάνγκ- αγόρασε τα πιο προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia και τα διοχέτευσε στην Κίνα, παραβιάζοντας τους κανόνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση εκεί», ανέφερε ο Μπέσεντ. «Θα δούμε ποιο επίπεδο της επιχείρησης γνώριζε γι’ αυτό. Ήταν στα χαμηλότερα κλιμάκια; Ήταν στα μεσαία κλιμάκια; Έφτανε μέχρι την κορυφή;»

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ έπειτα από μια συγγνώμη, ο Μπέσεντ απάντησε ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πού σταματούν οι ευθύνες».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι «υπάρχουν μικροτσίπ που έχουν καταλήξει σε μέρη όπου δεν θα έπρεπε», αναφερόμενος στην Κίνα.

Οι επαφές της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που επικαλούνται οι New York Times και γνωρίζουν το περιεχόμενο εκθέσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η Κινέζα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου της Nvidia διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο της κορυφαίας υπηρεσίας κατασκοπείας της Κίνας για περισσότερο από έναν χρόνο, ενόσω είχε κρυφή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας (MSS) από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Η περίοδος αυτή συμπίπτει τουλάχιστον εν μέρει με το διάστημα κατά το οποίο διατηρούσε δεσμό με τον Χουάνγκ, τότε επικεφαλής της κορυφαίας εταιρείας προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Επιπλέον, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία ότι ο επιχειρηματικός συνεργάτης της Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, τον οποίο συχνά σύστηνε ως σύζυγό της, συνεργαζόταν με την ίδια κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας.

Η Άλις Χουάνγκ φαίνεται επίσης να είχε συναντηθεί με αξιωματούχους του κινεζικού υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, της κύριας υπηρεσίας επιβολής του νόμου της χώρας.

Η έκταση και ο ακριβής χρόνος αυτών των επαφών δεν είχαν δημοσιοποιηθεί έως τώρα και βοηθούν να εξηγηθεί πώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πρώην επικεφαλής της Nvidia αποτέλεσε στόχο επιχείρησης κατασκοπείας.

Οι επαφές αυτές αντιστοιχούν επίσης σε μέρος της περιόδου κατά την οποία η Megaspeed αποκτούσε μεγάλες ποσότητες προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia – ορισμένα εκ των οποίων κατέληξαν σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία που εξυπηρετούν κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως η Alibaba, ενώ για άλλα υπάρχουν υποψίες ότι μεταφέρθηκαν λαθραία στην Κίνα.

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τον ρόλο της Χουάνγκ και του Κανγκ σε ένα δίκτυο εταιρειών στη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Megaspeed, που συνδέεται με πιθανό λαθρεμπόριο μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα για την παράκαμψη των αμερικανικών νόμων ελέγχου εξαγωγών.

Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί περιλαμβάνουν αρχεία αποστολών (shipping records), ενώ οι New York Times είχαν αποκαλύψει προηγουμένως ότι η Χουάνγκ, η αδελφή της, ο Κανγκ και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες διαθέτουν ένα πλέγμα διασυνδέσεων με κινεζικές κρατικές αμυντικές βιομηχανίες που εργάζονται για τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Η άρνηση Τραμπ και η νέα στρατηγική του Πεκίνου

Σύμμαχοι του πρώην επικεφαλής της Nvidia, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο και αμφισβήτησαν κατά πόσο η Χουάνγκ λειτουργούσε ως κατάσκοπος.

Μάλιστα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κανείς στην κυβέρνησή του δεν τον ενημέρωσε για πληροφορίες που να δείχνουν ότι η Χουάνγκ ήταν πράκτορας της Κίνας.

«Δεν γνωρίζω ότι είναι κατάσκοπος», είπε. «Συνήθως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι για οποιαδήποτε όμορφη γυναίκα έρχεται στη χώρα από την Κίνα, λένε ότι είναι κατάσκοπος».

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους με άμεση γνώση των ενημερώσεων, σύμβουλοι του Τραμπ τον είχαν ενημερώσει σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις -πριν το σκάνδαλο δει το φως της δημοσιότητας- ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει τους δεσμούς της Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία και τη στενή της σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Και τις δύο φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τις ανησυχίες, θεωρώντας τον Χουάνγκ πολύτιμο σύμμαχο και τη Nvidia ζωτικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ αρχικά περιέγραψε τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ ως συνηθισμένη επαφή με επιχειρηματικό πελάτη. Παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση μόλις τον περασμένο μήνα, όταν οι NYT αποκάλυψαν ότι οι ΗΠΑ την είχαν ταυτοποιήσει ως στέλεχος των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών και ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής παρακολούθησης που στόχευε εκείνη.

Ακολούθησε η παραίτησή του αυτόν τον μήνα, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας για τη δεύτερη σχέση του με υφισταμένη του στη Nvidia. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν του παρείχαν ποτέ την λεγόμενη «αμυντική ενημέρωση» για να τον προειδοποιήσουν σχετικά με την Χουάνγκ.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπόθεση εντάσσεται στη νέα στρατηγική του Πεκίνου.

Τον Απρίλιο, ο Κινέζος υπουργός Κρατικής Ασφάλειας, Τσεν Γιξίν, παρουσίασε μια νέα, έκτη αποστολή για την υπηρεσία του: το σπάσιμο των «αποκλεισμών» που περιορίζουν την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Εμβαθύνετε τον αγώνα κατά των αποκλεισμών και προωθήστε συνολικά την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο Τσεν σε κομματικό περιοδικό.

«Εστιάστε στην αντιμετώπιση των “σημείων ασφυξίας” στις κρίσιμες τεχνολογίες».

«Αυτό το δίκτυο εταιρειών που εργάζεται για την προμήθεια και το λαθρεμπόριο μικροτσίπ της Nvidia ευθυγραμμίζεται απολύτως με τη βασική αποστολή που διακήρυξε πρόσφατα το MSS για την παράκαμψη και υπονόμευση των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών στους ημιαγωγούς και άλλες βασικές τεχνολογίες», δήλωσε ο Ματ Πότιντζερ, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία Τραμπ και επικεφαλής της ερευνητικής εταιρείας Garnaut Global.

«Το να υποθέσει κανείς ότι το MSS δεν βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της επιχείρησης θα σήμαινε ότι είναι ανίκανοι. Αυτή δεν είναι μια υπόθεση που θα έκανα», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις

Ελάχιστες από τις πληροφορίες για την Χουάνγκ και το δίκτυό της έχουν κοινοποιηθεί στο Καπιτώλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση βουλευτών και γερουσιαστών και από τα δύο κόμματα, οι οποίοι απαιτούν ενημέρωση.

Σε ενημέρωση κορυφαίων νομοθετών αυτόν τον μήνα από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον -η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για το Ιράν- τα δημοσιεύματα οδήγησαν σε ερωτήσεις για την υπόθεση Χουάνγκ, με τις απαντήσεις να προκαλούν περισσότερα ερωτηματικά.

Επιπλέον, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέβαλαν μια επόμενη ενημέρωση για ανώτερα στελέχη εθνικής ασφάλειας που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη.

Οι πληροφορίες για την Χουάνγκ τηρούνταν αυστηρά απόρρητες εντός της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι τις αποκαλύψεις των New York Times στα τέλη Οκτωβρίου.

Παρασκηνιακά, ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί και χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας, είχε συντάξει εμπιστευτικό υπόμνημα με ημερομηνία 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, στο οποίο εξέθετε αναλυτικά τους δεσμούς της Χουάνγκ με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.