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Τουλάχιστον 35 μέλη της φυλής Πελ σκοτώθηκαν σε αιματηρές επιθέσεις αντιποίνων στην κεντροδυτική Νιγηρία, έπειτα από ένοπλη επιδρομή σε χωριό της περιοχής, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι.

Σύμφωνα με εκθέσεις ασφαλείας και μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υπερδιπλάσιος, ενώ οι επιθέσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η αρχική επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο, περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, στην περιοχή Μπόργκου. Ένοπλοι εισέβαλαν στον οικισμό την ώρα που οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά κάτω των πέντε ετών και ο κοινοτάρχης.

Σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που επικαλείται το AFP, οι δράστες πυρπόλησαν κατοικίες, έκλεψαν ζώα και απήγαγαν αρκετούς κατοίκους.

Κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν την επίθεση σε μέλη της φυλής Πελ.

Αιματηρά αντίποινα σε κοινότητες της περιοχής

Ακολούθησαν επιθέσεις αντιποίνων από παραστρατιωτικές ομάδες και τοπικούς ενόπλους, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταυλισμούς της φυλής Πελ στις γειτονικές κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι, σύμφωνα με εργαζόμενο ανθρωπιστικής οργάνωσης που μίλησε στο AFP.

Στην κοινότητα Ουάουα, τουλάχιστον 35 μέλη της φυλής Πελ έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερη έκθεση ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού θυμάτων συνεχίζονται, ενώ πτώματα εξακολουθούν να εντοπίζονται σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Ακόμη υψηλότερο απολογισμό έδωσε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου της Ουάουα, κάνοντας λόγο για 38 νεκρούς, εκ των οποίων 37 άνδρες και μία γυναίκα. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ομαδική ταφή των θυμάτων.

Au moins 35 Peuls ont été tués dans des attaques de représailles dans le centre-ouest du Nigeria, après un raid mené samedi par des « bandits » présumés qui avait fait 11 morts, selon un rapport de sécurité et des sources locales citées par l’AFP. Le bilan définitif devrait plus que doubler et des tueries sont toujours en cours, selon les mêmes sources. https://t.co/EhqZfdA6fi — RFI Afrique (@RFIAfrique) November 23, 2026

Αντίστοιχα, στην κοινότητα Γκάντα Όλι ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος. Κάτοικος της περιοχής υποστήριξε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ εργαζόμενος ανθρωπιστικής οργάνωσης έκανε λόγο για περισσότερους από 30 νεκρούς και αρκετούς απαχθέντες.

«Οι σκοτωμοί αντιποίνων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε κάτοικος της Ουάουα, προσθέτοντας ότι οι ένοπλοι συνεχίζουν να αναζητούν μέλη της φυλής Πελ σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

Οι παραστρατιωτικές ομάδες φέρονται να κατηγορούν μέλη της κοινότητας ότι γνώριζαν την ταυτότητα των δραστών της αρχικής επίθεσης, χωρίς να επιχειρήσουν να αποτρέψουν την αιματοχυσία.

Χρόνια βίας και συγκρούσεων στη Νιγηρία

Οι επιθέσεις αντιποίνων αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Νιγηρίας, όπου ένοπλες συμμορίες, γνωστές ως «bandits», πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά, απαγωγές για λύτρα, ζωοκλοπές και λεηλασίες.

Η πολιτεία του Νίγηρα, όπου σημειώθηκαν τα πρόσφατα περιστατικά, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο βίαιων επιθέσεων και μαζικών απαγωγών τους τελευταίους μήνες. Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε στο AFP ότι δεν είχε ενημέρωση για τις επιθέσεις αντιποίνων.

Το φαινόμενο της ένοπλης βίας στη Νιγηρία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις μακροχρόνιες συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών για τον έλεγχο της γης και την πρόσβαση σε υδάτινους πόρους. Η κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη έλλειψη φυσικών πόρων και η πληθυσμιακή αύξηση επιδεινώνουν τις εντάσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ισχυρών ένοπλων ομάδων.