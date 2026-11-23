Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο ΟΗΕ για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο πλοίων, ανοιχτά της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) ανέφερε ότι «εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή στο λιμάνι της Βεγγάζης και στα ανοιχτά των ακτών της πόλης».

Την ίδια στιγμή, η αποστολή του ΟΗΕ ζήτησε τη διενέργεια άμεσης, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για τις επιθέσεις.

تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد، وتؤكد على وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدّراتها.

وتدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معربةً عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق.

كما تحث البعثة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق، محذّرةً من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع؛ مؤكدة أن ليببا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحةً للصراعات الخارجية.

وترى البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وإذ تؤكد البعثة أنها ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة.

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026