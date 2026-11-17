Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Nvidia μετά την αιφνίδια παραίτηση του συνιδρυτή και επί δεκαετίες ηγέτη της, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς το διοικητικό συμβούλιο κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο επιστροφής του, παρά το κύμα υποστήριξης από τη Σίλικον Βάλεϊ και τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της οικογένειάς του στα ανώτατα κλιμάκια της εταιρείας προκαλεί εσωτερικούς τριγμούς.

«Όχι» του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), σύμφωνα με όσα δήλωσαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters, παρά την εκστρατεία υπέρ της επαναφοράς του, λίγες μόλις ημέρες αφότου αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο υπαλλήλους της εταιρείας και μια Κινέζα φερόμενη ως κατάσκοπο τον ανάγκασαν σε παραίτηση.

Περισσότεροι από 180.200 άνθρωποι έχουν υπογράψει αίτημα με το οποίο ζητούν την επιστροφή του Χουάνγκ, ο Έλον Μασκ έχει ταχθεί υπέρ αυτής της προσπάθειας, ενώ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν θα τον πείραζε να δει τον Χουάνγκ να επανέρχεται στη θέση του CEO.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σίγουρα δεν θα τον πείραζε» να δει τον Χουάνγκ να επιστρέφει στο τιμόνι της εταιρείας.

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Χιλιάδες άνθρωποι που δηλώνουν εργαζόμενοι της Nvidia έχουν συνταχθεί με το αίτημα αυτό, παρότι ειδικοί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ορισμένοι επενδυτές προειδοποιούν ότι η επαναφορά του πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες θα μπορούσε να εκθέσει την εταιρεία σε νέους κινδύνους.

Το κύμα υποστήριξης προς τον Χουάνγκ έχει μετατρέψει μια υπόθεση εταιρικής διαδοχής σε δοκιμασία για το κατά πόσο η Nvidia μπορεί να αποκοπεί από έναν ιδρυτή του οποίου η επιρροή εκτείνεται στους εργαζομένους της -ορισμένοι εκ των οποίων παραμένουν φανατικά πιστοί στον πρώην CEO-, στους μετόχους, στη Σίλικον Βάλεϊ, στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ταϊβάν και στην Ουάσιγκτον.

Ο ψηλότερος ουρανοξύστης της Ταϊβάν, ο Taipei 101, φωταγωγήθηκε τη Δευτέρα με μηνύματα, μεταξύ των οποίων και το «Η Ταϊβάν αγαπά τον Τζένσεν».

Ορισμένοι επιφανείς μέτοχοι, όπως ο Γκάβιν Μπέικερ της Atreides Management και ο διευθύνων σύμβουλος της Altimeter Capital Management, Μπραντ Γκέρστνερ, προέτρεψαν τη Nvidia να μη βιαστεί να τον αντικαταστήσει προτού γίνουν γνωστά όλα τα γεγονότα.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει πίσω τον Τζένσεν», ανέφερε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η κόρη του Χουάνγκ παραμένει σε κομβική θέση

Την ίδια ώρα, η παραμονή της κόρης του Τζένσεν Χουάνγκ, Μάντισον, σε ανώτερη θέση στην εταιρεία προκαλεί αναταράξεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Εγκατεστημένη ουσιαστικά ως η de facto προσωπάρχης του πατέρα της, η 35χρονη Μάντισον Χουάνγκ αποξένωσε κορυφαία στελέχη και πλέον ο ρόλος της αποτελεί μια άμεση δοκιμασία για τη μεταβατική διευθύνουσα σύμβουλο, Κολέτ Κρες.

Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον Φεβρουάριο, όταν η Μάντισον Χουάνγκ φώναζε έξαλλη σε τηλεδιάσκεψη.

Ο πατέρας της επρόκειτο να είναι κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο στο Νέο Δελχί, όμως λίγο πριν από την εκδήλωση αποσύρθηκε και όρισε έναν επί χρόνια στενό του συνεργάτη, τον Τζέι Πούρι, να παραστεί στη θέση του.

Επειδή όμως η Nvidia δεν είχε ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για το συνέδριο, η Χουάνγκ εξοργίστηκε και επίπληξε έντονα τους εργαζομένους -συμπεριλαμβανομένου του Πούρι- για έλλειψη προετοιμασίας, σύμφωνα με τρία άτομα που γνώριζαν τα όσα έγιναν στη σύσκεψη.

Τελικά, ο Πούρι τη διέκοψε και της είπε ότι θα μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αν σταματούσε να του φωνάζει. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, ο Πούρι αποχώρησε από τη θέση του στη Nvidia.

Η τεταμένη αυτή σύσκεψη ανέδειξε τον ισχυρό και ενίοτε αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραμάτιζε η 35χρονη Μάντισον στην εταιρεία που συνίδρυσε ο πατέρας της, σύμφωνα με περισσότερους από δώδεκα νυν και πρώην εργαζομένους που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στους New York Times για την οικογενειακή ηγεσία στη Nvidia.

Πριν από την παραίτηση του Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα, εκείνη είχε εξελιχθεί στην ουσιαστική προσωπάρχη του, ασκώντας σημαντική εξουσία πάνω σε πολύ πιο έμπειρα στελέχη.

Αυτή η επιρροή δημιουργεί μια άμεση πρόκληση για την Κολέτ Κρες, τη μεταβατική CEO της Nvidia που αντικατέστησε τον Χουάνγκ.

Η Κρες καλείται να αποφασίσει άμεσα πόση εξουσία θα διατηρήσει η Μάντισον Χουάνγκ μετά την αποχώρηση του πατέρα της, καθώς και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που εργάζονται στην εταιρεία: τον γιο του, Σπένσερ Χουάνγκ, και τον γαμπρό του, Νίκο Κάπρεζ.

Σύγκρουση και οξύθυμος χαρακτήρας

Η συνεχιζόμενη παρουσία της Χουάνγκ έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των ανώτερων στελεχών ότι υπάρχει σύγκρουση αφοσίωσης ανάμεσα στην εταιρεία και τον πατέρα της — ανησυχίες που εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες με την εκστρατεία επιστροφής του.

Η οικογένεια Χουάνγκ (Τζένσεν, Μάντισον και Σπένσερ), καθώς και ο Πούρι, δεν απάντησαν σε αιτήματα των NYT για σχολιασμό.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος σύμφωνα με εργαζομένους έχει επίσης οξύθυμο χαρακτήρα, γνώριζε τη συμπεριφορά της κόρης του. Κατά καιρούς απειλούσε τους υπαλλήλους ότι θα τους «αμολήσει» την οργισμένη Μάντισον και τους έλεγε να τη φοβούνται, ανέφεραν δύο πηγές.

Ακόμη και ανώτερα στελέχη πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να διαφωνήσουν μαζί της, λόγω της απευθείας γραμμής που είχε με το αφεντικό.

«Ο νεποτισμός είναι σχεδόν πάντα κακή ιδέα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γιόφι, καθηγητής στο Harvard Business School, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από δώδεκα διοικητικά συμβούλια εταιρειών.

«Υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα όπου λειτούργησε έστω και μετρίως καλά».

Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι δεν ήταν ιδιαίτερα παρών ως πατέρας. Σε podcast που ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο, ανέφερε ότι «έχασε πολλά» από τα παιδικά χρόνια της Μάντισον και του Σπένσερ, συμπεριλαμβανομένων «όλων των τουρνουά καράτε τους».

Η σύζυγός του, Λόρι, καταξιωμένη ηλεκτρολόγος μηχανικός, εγκατέλειψε τη δουλειά της για να μεγαλώσει τα παιδιά τους λίγο πριν εκείνος συνιδρύσει τη Nvidia το 1993. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έμαθαν από μικρή ηλικία να νοιάζονται για την εταιρεία.

«Και τα δύο παιδιά έχουν διαβάσει κάθε επιστολή προς τους μετόχους, έχουν πάει σε κάθε συνέλευση μετόχων, έχουν βρεθεί σε κάθε συνέδριο που έχω κάνει ποτέ», είχε πει ο Χουάνγκ στο podcast.

«Παρά το γεγονός ότι έλειπα πολύ, βρήκαν έναν τρόπο να αγαπούν πάντα την εταιρεία».

Η πορεία των παιδιών και του γαμπρού μέχρι τη Nvidia

Τα παιδιά του Τζένσεν Χουάνγκ ακολούθησαν ανορθόδοξες διαδρομές πριν ενταχθούν στη Nvidia.

Η Μάντισον Χουάνγκ, 35 ετών, απέκτησε πτυχίο από το Culinary Institute of America το 2012 και σπούδασε ζαχαροπλαστική και οινολογία στο Le Cordon Bleu στο Παρίσι και το Λονδίνο (2013-2015), σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Στη συνέχεια διηύθυνε πολυτελή ξενοδοχεία και ένα ιταλικό ζαχαροπλαστείο της Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) για τέσσερα χρόνια. Το 2019 ξεκίνησε σπουδές στο London Business School και το 2020 εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ο 36χρονος Σπένσερ Χουάνγκ αποφοίτησε από τη σχολή καλών τεχνών Columbia College Chicago το 2013 και διατηρούσε για οκτώ χρόνια ένα μπαρ στην Ταϊπέι με την ονομασία R&D Cocktail Lab.

Το 2022 εντάχθηκε στη Nvidia, όπου σήμερα είναι διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στον τομέα της ρομποτικής. Θεωρείται ήσυχος και αφοσιωμένος στα καθήκοντά του, σύμφωνα με επτά άτομα που γνωρίζουν τη δουλειά του.

Ο γαμπρός του Χουάνγκ, Νίκο Κάπρεζ, ο οποίος γνώρισε τη Μάντισον στο London Business School, προσλήφθηκε στη Nvidia το 2024 και ενεπλάκη έντονα στη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.

Είχε ραγδαία ανέλιξη, κατέχοντας πλέον τη θέση του αντιπροέδρου ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενώ συμμετείχε και στις συσκέψεις της εκτελεστικής ομάδας με τον Χουάνγκ.

Το «Toy Jensen», η διαχείριση κρίσεων και οι συγκρούσεις

Αν και αυτή η τριάδα θεωρούνταν προέκταση του Τζένσεν Χουάνγκ, η Μάντισον είχε τη μεγαλύτερη επιρροή. Επισήμως κατέχει τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων για το physical AI, με τους συναδέλφους της να αναγνωρίζουν την ευφυΐα και το ταλέντο της στο μάρκετινγκ.

Στην πράξη, όμως, καθόριζε τη στρατηγική επικοινωνίας, παρουσίαζε τακτικά θέματα στο διοικητικό συμβούλιο και συνέβαλε στη δημιουργία της εικόνας «διασημότητας» του πατέρα της.

Περίπου πριν από έξι χρόνια, η Nvidia άρχισε να προωθείται μέσω μιας καρικατούρας του Χουάνγκ, γνωστής εσωτερικά ως «Toy Jensen».

Μετά την άφιξη της Μάντισον το 2020, εκείνη πίεσε την ομάδα μάρκετινγκ να χρησιμοποιεί ευρύτερα αυτή την εικόνα – σε κονκάρδες, βίντεο καλωσορίσματος νέων υπαλλήλων, ακόμη και σε πουλόβερ αξίας 178 δολαρίων που πωλούνταν σε συνέδριο προγραμματιστών τον Μάρτιο, όπου ο Χουάνγκ έκλεισε την ομιλία του με ένα τετράλεπτο βίντεο όπου το καρτούν του τραγουδούσε γύρω από μια φωτιά με ρομπότ.

Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο ανησυχούσε ορισμένους εργαζομένους, που φοβούνταν ότι έκανε την εταιρεία να μοιάζει με αίρεση.

Η Nvidia απέσυρε το «Toy Jensen» την περασμένη εβδομάδα, μετά την παραδοχή της απιστίας του.

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Τον Μάιο του 2025, η Χουάνγκ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην πρόσληψη της εταιρείας επικοινωνίας διαχείρισης κρίσεων Heller για την προστασία της εικόνας της οικογένειάς της.

Τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι New York Times αποκάλυψαν τις συναλλαγές της Nvidia με τη Megaspeed και τη στενή σχέση του Χουάνγκ με το στέλεχος Άλις Χουάνγκ -την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ταυτοποίησαν αργότερα ως πράκτορα της Κίνας, κάτι που το Πεκίνο αρνείται-, η Μάντισον πίεσε το τμήμα επικοινωνίας να αντιδράσει δυναμικά με τη συνδρομή της Heller.

Κύμα αποχωρήσεων και επεισόδια με στελέχη

Τα παράπονα για τη συμπεριφορά της ήταν τόσα πολλά, ώστε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Nvidia την υποχρέωσε για αρκετούς μήνες να παρακολουθεί εβδομαδιαίες συνεδρίες καθοδήγησης (coaching) σχετικά με το στυλ διοίκησής της.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια συγκρούστηκε επανειλημμένα με την Κολέτ Κρες -την οικονομική διευθύντρια (CFO) και νυν μεταβατική CEO- ιδιαίτερα για επενδύσεις σε εταιρείες ρομποτικής και συμφωνίες με κέντρα δεδομένων που προωθούσε ο γαμπρός της, Νίκο Κάπρεζ.

Εργαζόμενοι εκτιμούν ότι την τελευταία τριετία περισσότερα από δώδεκα βασικά στελέχη αποχώρησαν από τη Nvidia επειδή δεν ήθελαν να συνεργάζονται μαζί της.

Σε συσκέψεις φώναζε ακόμη και στον αδελφό της ή σε ανωτέρους της ιεραρχικά. Στα τέλη του περασμένου έτους, έπειτα από έντονες φωνές της στην ομάδα μάρκετινγκ, ένας αντιπρόεδρος υπέστη κρίση πανικού και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη.

Τον Μάρτιο, πριν από το συνέδριο προγραμματιστών, η Χουάνγκ επιτέθηκε φραστικά στον Ίαν Μπακ, αντιπρόεδρο της εταιρείας και εφευρέτη του λογισμικού Cuda -και νυν φαβορί για τη μόνιμη διαδοχή του Χουάνγκ-, μπροστά στην ομάδα επικοινωνίας, επειδή δεν είχε ετοιμάσει παρουσίαση για ενημέρωση δημοσιογράφων και σκόπευε να αυτοσχεδιάσει.

Ο Μπακ δεν απάντησε σε αίτημα των New York Times για σχολιασμό, αλλά για τους υπόλοιπους εργαζομένους, το περιστατικό επιβεβαίωσε αυτό που ήδη γνώριζαν: η Μάντισον Χουάνγκ ήταν γνήσια κόρη του πατέρα της.