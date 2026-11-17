Νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ υποδεικνύουν ότι το Ιράν καταρτίζει σχέδια για να χτυπήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, πυροδοτώντας μια λεγόμενη «βρώμικη βόμβα» ή ένα χημικό όπλο στην Ουάσινγκτον, ενώ οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν αν το Ιράν μπορεί ή θα επιχειρήσει να εκτελέσει ένα τέτοιο σχέδιο, σύμφωνα με επτά Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πηγές που είναι ενήμερες για τις τελευταίες πληροφορίες και μίλησαν στο CNN, χαρακτήρισαν τον ιρανικό σχεδιασμό, προς το παρόν, ως μια προσπάθεια να εξασφαλίσει επιλογές για το μέλλον και όχι ως ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Ωστόσο, το σχέδιο που εντόπισαν οι ΗΠΑ είναι πολύ συγκεκριμένο και περιλαμβάνει τοποθεσίες και στόχους, ανέφεραν δύο από τις πηγές, και έχει προκαλέσει μια σειρά από μέτρα έκτακτης ανάγκης από την πλευρά των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές για την εγχώρια επικράτεια» τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις.

Έτοιμο το Ιράν για κλιμάκωση

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τις πληροφορίες αυτές ως ένδειξη μιας ανησυχητικής προθυμίας του Ιράν να προχωρήσει σε κλιμάκωση, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έντονη πίεση από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις και έναν καταστροφικό οικονομικό αποκλεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης, «καταστρέφει» τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει πλέον ενεργά πιθανές επιθέσεις εντός αμερικανικού εδάφους, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ακόμη και αν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν ακόμα.

«Το αν διαθέτουν πράγματι το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των επιθέσεων είναι θέμα συζήτησης», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ενώ συνεχίζονται οι ασταθείς διπλωματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αρκετά σύντομα». Ωστόσο, η παρασκηνιακή επείγουσα ανάγκη για προστασία από αυτή την τελευταία απειλή υπογραμμίζει τον ασταθή και απρόβλεπτο χαρακτήρα μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί δυσεπίλυτη — καθώς και τον κίνδυνο ότι το κόστος του πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο θα μπορούσε να επιβαρύνει τους Αμερικανούς με τρόπους που υπερβαίνουν την τιμή της βενζίνης.

Σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεταφέρθηκε ο Μπέσεντ

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν αρκετές συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τον τρόπο αντιμετώπισης της απειλής, με ένα σχέδιο που μία πηγή χαρακτήρισε ως «συνετό». Αυτό συμβαίνει καθώς οι απειλές από το Ιράν ώθησαν επίσης τη Μυστική Υπηρεσία να μεταφέρει τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις την περασμένη εβδομάδα.

Τα σχέδια του Ιράν για χτυπήματα σε νυν και πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ το 2024, βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη θητεία του προέδρου και επικεντρώνονται κυρίως σε ευκαιρίες για τη δολοφονία Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό.

Ευάλωτες οι ΗΠΑ σε επίθεση με μη συμβατικά όπλα

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε μια επίθεση με μη συμβατικά όπλα. Οι «βρώμικες» βόμβες — στις οποίες ενσωματώνονται ραδιενεργά υλικά σε μια συμβατική βόμβα — είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστούν. Το Ιράν δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα να εισάγει λαθραία εκπαιδευμένους πράκτορες στη χώρα: θα αρκούσε απλώς να πείσει ένα άτομο που ήδη ζει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν υποκλέψει ιρανικές συνομιλίες στις οποίες ισχυρίζονται ότι έχουν κρύψει υλικά κατασκευής βομβών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Οι αξιωματούχοι διαφωνούν ως προς το πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά γενικά πιστεύουν ότι θα ήταν πολύ εύκολο, και μάλιστα πιθανό, το Ιράν να έχει ήδη τοποθετήσει εκ των προτέρων πυρηνικά υλικά ή χημικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα συμβατικό όπλο.

«Δεδομένου του πόσο διαπερατά ήταν τα σύνορά μας για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δέκα ετών, θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να εισέλθουν πράκτορες στη χώρα» οι οποίοι θα μπορούσαν να προμηθευτούν και να τοποθετήσουν εξαρτήματα βομβών, ανέφερε μία από τις πηγές που είναι κοντά στις μυστικές υπηρεσίες. Πολλοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας υποθέτουν ότι προ-τοποθετημένα πυρηνικά υλικά βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, ανέφερε μια άλλη πηγή.

Με άλλα λόγια, η ικανότητα του Ιράν να εξαπολύσει αυτού του είδους την επίθεση δεν έχει αυξηθεί, ανέφερε η δεύτερη πηγή. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το κίνητρο του Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας εκπρόσωπος της ιρανικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι το Ιράν «θεωρεί τη χρήση χημικών όπλων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εντελώς παράνομη και απορρίπτει κατηγορηματικά και αντικρούει χωρίς αμφιβολία τους ψευδείς και κατασκευασμένους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν σχετικά με αυτό το θέμα». Ο εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε ρητά στις πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό σχέδιο για βρώμικη βόμβα.

«Όπλο τρομοκρατίας» και όχι ακρίβειας

Μια «βρώμικη βόμβα» διαφέρει σημαντικά από μια πυρηνική βόμβα, η οποία βασίζεται σε αντίδραση πυρηνικής σχάσης και θα ήταν εκθετικά πιο καταστροφική. Οι «βρώμικες βόμβες» μπορούν μεν να διασκορπίσουν επικίνδυνη ακτινοβολία στον αέρα σε απόσταση πολλών τετραγώνων ή ακόμη και μιλίων, αλλά οι ειδικοί αναφέρουν ότι τυχόν θύματα είναι πιθανότερο να προκληθούν από την έκρηξη της βόμβας και όχι από την ακτινοβολία. Αν και η κατασκευή τους δεν είναι πιο δύσκολη από αυτή οποιασδήποτε συμβατικής βόμβας, το δύσκολο κομμάτι είναι η προμήθεια του ραδιενεργού υλικού.

«Κάθε όπλο αυτού του είδους είναι όπλο τρομοκρατίας, όχι όπλο ακριβείας, ακριβώς όπως ένας βομβιστής αυτοκτονίας που ανατινάζεται», δήλωσε μία από τις πηγές που είναι ενήμερη για τις νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. «Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους και να καταστήσουν ορισμένες περιοχές ακατοίκητες».

Για τις ΗΠΑ, μία από τις προκλήσεις μπορεί να είναι η έγκαιρη αποκάλυψη του σχεδίου: ένας βασικός νόμος περί παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στις αρχές να συλλέγουν τις επικοινωνίες αλλοδαπών, έληξε τον Ιούνιο εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου σχετικά με τον τότε αναπληρωτή διευθυντή εθνικών πληροφοριών του Τραμπ, Μπιλ Πουλτε. Οι εντολές παρακολούθησης που εγκρίθηκαν πριν από τον Ιούνιο εξακολουθούν να ισχύουν έως τον Μάρτιο του 2027 — ωστόσο, αν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, οι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας έχουν προειδοποιήσει ότι κινδυνεύουν να χάσουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία τους για την αποκάλυψη τρομοκρατικών συνωμοσιών.

Σε επιστολή που απέστειλαν την περασμένη εβδομάδα στους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών και των δύο σωμάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον και ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ προέτρεψαν την ανανέωση του νόμου, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση θα «(έθετε) σε κίνδυνο τις ζωές τόσο των Αμερικανών στην πατρίδα όσο και των στρατευμάτων μας που σταθμεύουν στο εξωτερικό, στο περιβάλλον αυξημένης απειλής για το οποίο ενημερώθηκε η “Ομάδα των 8”».

Οι νομοθέτες της λεγόμενης «Ομάδας των 8», συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ηγετών και των διακομματικών ηγετών των Επιτροπών Πληροφοριών της Βουλής και της Γερουσίας, ενημερώθηκαν για το Ιράν αρκετές ημέρες πριν από την αποστολή της επιστολής. Δεν είναι σαφές εάν η ενημέρωση αφορούσε συγκεκριμένα την απειλή από «βρώμικη βόμβα» ή χημικά όπλα κατά της Ουάσιγκτον.

Πληροφορίες και για «χημικά όπλα» εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν επίσης στενά μια άλλη ροή πληροφοριών που υποδηλώνει ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους. Η εφημερίδα «New York Times» ήταν η πρώτη που ανέφερε αυτές τις ανησυχίες. Αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν κατηγορηματικά ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό ή εκπαίδευση για να αμυνθούν έναντι μιας τέτοιας επίθεσης.

Αυτές οι ανησυχίες έχουν οδηγήσει σε μια παράλληλη προσπάθεια σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το διπλωματικό και το προσωπικό των μυστικών υπηρεσιών στην περιοχή διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατάρτιση για να προστατευθεί σε περίπτωση που γίνει στόχος επίθεσης με ιρανικά χημικά όπλα, όπως δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που είναι ενήμερη για τις πρόσφατες πληροφορίες.

Η σειρά των κλιμακούμενων απειλών έρχεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παραμένουν σε σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ. Οι δυσχερείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, το άνοιγμα του στενού και τη λήξη των εχθροπραξιών δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Παρότι μια πηγή στην περιοχή τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία, προς το παρόν καμία από τις δύο δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Μια πηγή από την περιοχή τόνισε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας — διάστημα κατά το οποίο ορισμένα μέρη ενδέχεται να επιδιώξουν να παίξουν τον ρόλο του «σαμποτέρ».

Μεταξύ αυτών που πρέπει να παρακολουθούνται είναι οι ιρανοί σκληροπυρηνικοί ή τα ανεξέλεγκτα στοιχεία του καθεστώτος που έχουν ωφεληθεί από τον πόλεμο και θα μπορούσαν να έχουν κίνητρο να εξαπολύσουν επίθεση για να διατηρήσουν τη σύγκρουση σε εξέλιξη, πρόσθεσε η πηγή από την περιοχή.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους τόνισε ότι το Ιράν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο αντίποινα που θα επέφερε στον εαυτό του αν προχωρούσε στη χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα όπλα, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, αν οι Ιρανοί ηγέτες καταλήξουν να θεωρούν ότι η επιβίωση του καθεστώτος τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενδέχεται να κρίνουν ότι αξίζει να αναλάβουν τον κίνδυνο.