Τη διαβεβαίωση ότι η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο έδωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας πολυετούς αμερικανικής δέσμευσης στη σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς χαρακτήρισε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να διατηρήσει επ’ αόριστον τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε μια δέσμευση διάρκειας 10 ή 15 ετών ή, ειλικρινά, ακόμη και δύο ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να παραμείνει επ’ αόριστον στο Ιράν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στον Ντόναλντ Τραμπ για την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης.

«Δεν θα μείνουμε εκεί για πάντα, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα το κάνουμε και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρος θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση με εξαιρετικά αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο Βανς.