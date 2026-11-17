Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Στα 2,14 δισ. ευρώ το εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου στο 8μηνο του 2026: Στο 1,058 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα – Αναλυτικά τα στοιχεία