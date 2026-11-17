Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών
- Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Σμιθ-Μαγκίνις
- Ημέρα Τιμής στην Ελληνική Νεολαία
- Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού
Γεγονότα
- 1885: Ολοκληρώνεται στο περιοδικό «Εστία» το ιστορικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μηλιόνης».
- 1903: Το Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό και Εργατικό Κόμμα διασπάται σε μπολσεβίκους (πλειοψηφούντες) και μενσεβίκους (μειονοψηφούντες).
- 1968: Εκδίδεται η απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου για την απόπειρα δολοφονίας του Γ. Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με αυτήν ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάζεται δις εις θάνατον, ο Ελευθέριος Βερυβάκης (μετέπειτα υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ) σε ισόβια, ο Στάθης Γιώτας (μετέπειτα βουλευτής και υπουργός) σε κάθειρξη δέκα ετών και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές.
- 1973: Η απριλιανή χούντα καταστέλλει την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την εισβολή ενός τεθωρακισμένου άρματος από την κεντρική πύλη του ιδρύματος.
- 1974: Στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, πρώτο κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή με ποσοστό 54,37%. Ακολουθούν η Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις υπό τον Γεώργιο Μαύρο με 20,42%, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με 13,58% και η Ενωμένη Αριστερά (ΕΔΑ, ΚΚΕ, ΚΚΕ εσ.) με 9,47%.
- 1985: Δολοφονείται ο 16χρονος Μιχάλης Καλτεζάς από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας πυροβολεί τον Καλτεζά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, καθώς ο νεαρός τρέχει μαζί με άλλους διαδηλωτές προς την πλατεία Εξαρχείων.
- 1989: Εγκαινιάζεται ο πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, το MEGA Channel. Οι ιδιοκτήτες του νέου καναλιού είναι πέντε εκδότες (Βαρδινογιάννης, Αλαφούζος, Λαμπράκης, Τεγόπουλος και Μπόμπολας).
Γεννήσεις
- 1861: Σπύρος Σαμάρης ή Σαμαράς ή Σαμάρας, Κερκυραίος μουσουργός, που μελοποίησε τον «Ολυμπιακό Ύμνο» σε ποίηση Κωστή Παλαμά. (Θαν. 25/3/1917)
- 1942: Μάρτιν Σκορσέζε, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
- 1964: Φώφη Γεννηματά, Ελληνίδα πολιτικός, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2015-2021) και του ΚΙΝΑΛ (2018-2021). (Θαν. 25/10/2021)
- 1964: Κριστόφ Βαζέχα, Πολωνός ποδοσφαιριστής.
- 1983: Γιάννης Μπουρούσης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1936: Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Αρκάς πολιτικός. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη Δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. (Γεν. 8/7/1876)
- 1993: Γιώργος Μητσάκης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. (Γεν. 1921)
- 2006: Φέρεντς Πούσκας, ο επονομαζόμενος και «καλπάζων συνταγματάρχης», Ούγγρος ποδοσφαιριστής και προπονητής, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ. (Γεν. 2/4/1927)