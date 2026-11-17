«Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009» τιτλοφορείται το βιβλίο του Θεόδωρου Κασσίμη που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην ΕΣΗΕΑ, αλλά η πραγματικότητα του 2026 στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» είχε το δικό της ενδιαφέρον.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης, καθώς ο Θεόδωρος Κασσίμης ήταν παλαιός στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην παρουσίαση παρέστησαν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, η πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη και ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής.

«Δεν ήταν από αυτούς οι οποίοι, “ φυτίλιαζαν τον αρχηγό, μεταφέροντας αυτό που ο Πλάτων αποκαλούσε “ θνητή φλυαρία”, Πράγματα τα οποία έκρινε ο ίδιος που, ακόμη και όταν ήταν κριτικά ή επικριτικά για τον αρχηγό, δεν είχε κανένα νόημα να τα μεταφέρει, γιατί και χαλούσε τη διάθεσή του, αλλά και δημιουργούσε περιττές αγεφύρωτες καταστάσεις. Φρόντιζε πάντα, δηλαδή, αυτά τα οποία συζητούσε με τον άνθρωπο τον οποίο υπηρέτησε αρκετά χρόνια ως εκπρόσωπος Τύπου, να είναι παραγωγικός και όχι υπονομευτικός» είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον συγγραφέα.

Για το βιβλίο μίλησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Υφαντής, ενώ την εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του ο ίδιος ο Θεόδωρος Κασσίμης, ο οποίος είπε πως ήταν διδακτορικό ολκής ο χρόνος που πέρασε δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. «Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να παίρνει πληροφορίες, αλλά σιχαινόταν το γλείψιμο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ένα πλαίσιο αρχών το οποίο δεν ήθελε να το ξεπουλήσει» σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεχώρισε ένα από τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται ο πρώην υφυπουργός στο βιβλίο, όπου ο ίδιος, όπως τόνισε «προσπάθησε από τη θέση του να φέρει κοντά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σε κάποια φάση που υπήρχε η εντύπωση τελικά -τότε τουλάχιστον- ότι υπήρχε απόσταση μεταξύ τους μετά τις εκλογές του 1985». «Το σημειώνω όχι μικροπολιτικά, γιατί όντως όσοι είμαστε κοντά στους επικεφαλής της κυβέρνησης, της παράταξής μας κλπ, έχουμε υποχρέωση να λειτουργούμε εποικοδομητικά και όχι, για να γινόμαστε αρεστοί, να προξενούμε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά τα οποία ο όποιος ηγέτης έχει να διαχειριστεί» υπογράμμισε.

Η συγκίνηση του Άδωνι στα εγκαίνια του αμφιθεάτρου «Αχιλλέας Λιούλιας» στο Σισμανόγλειο

Παρουσία πολλών συναδέλφων, φίλων και συνεργατών που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα, πραγματοποιήθηκαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου «Αχιλλέας Λιούλιας», δωρεά της συντρόφου του αείμνηστου θωρακοχειρουργού, Ρίας Στεργιοπούλου. Ο Αχιλλέας Λιούλιας, που απεβίωσε τον Απρίλιο του 2025, αποτέλεσε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής θωρακοχειρουργικής, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο με τη μακρόχρονη προσφορά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και με το έργο του στην κατάρτιση νεότερων χειρουργών.

Μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στον κορυφαίο γιατρό, έναν ξεχωριστό και μοναδικό άνθρωπο, όπως είπε, φέρνοντας στο φως άγνωστες λεπτομέρειες από τον στενό προσωπικό δεσμό που τους ένωνε επί σειρά ετών. «Κάνω πολλές ομιλίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά καμία δεν είναι τόσο δύσκολη όσο η σημερινή», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως ο Αχιλλέας Λιούλιας ήταν ο επιστήθιος φίλος του πατέρα του και ένα πρόσωπο που γνώριζε από την παιδική του ηλικία.

Μάλιστα, ο υπουργός ανέτρεξε στην 5η Μαρτίου 1990, ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για τον ξαφνικό χαμό του πατέρα του. «Το πρώτο τηλέφωνο που πήρα σε άνθρωπο μετά την είδηση του θανάτου του πατέρα μου ήταν ο Αχιλλέας. Ήρθε σε δευτερόλεπτα στο σπίτι μου και περάσαμε όλη αυτή την περιπέτεια μαζί», ανέφερε, τονίζοντας ότι ήταν στήριγμα για την οικογένειά του τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.

«Οι άνθρωποι δεν φεύγουν αν αυτοί που μένουν δεν τους ξεχνούν. Και εμείς τον Αχιλλέα πραγματικά δεν τον έχουμε ξεχάσει. Πραγματικά μας λείπει πολύ», είπε κλείνοντας ο Άδωνις Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας φορτισμένος ότι το Σισμανόγλειο «ήταν το σπίτι του, το αγαπούσε απέραντα».

Μεταξύ άλλων, το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, οι βουλευτές της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, Δημήτρης Καιρίδης, Κώστας Τσιάρας, Λευτέρης Αυγενάκης, Σοφία Βούλτεψη, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου, οι ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ και Ελεονώρα Μελέτη, ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Πολύγλωσσο TikTok από τον Κουτσούμπα

Ιδιαίτερα δραστήριος είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα social media. Μετά το τρολάρισμα με αφορμή τη Microsoft, όπου βρήκε τον τρόπο να συνδέσει το παγκόσμιο μπλακάουτ με τον καπιταλισμό και την κυβέρνηση, μέσα από ένα νέο βίντεο απηύθυνε μήνυμα κοινού αγώνα, καλωσορίζοντας στη μητρική τους γλώσσα τις αντιπροσωπείες των Κομμουνιστικών Νεολαιών απ’ όλη την Ευρώπη που επισκέφθηκαν τη Δευτέρα την έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό.

«Μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, να ζούμε σε διαφορετικές χώρες, όμως έχουμε τα ίδια προβλήματα, με την ίδια αιτία και τον ίδιο αντίπαλο: το σύστημα της εκμετάλλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολύγλωσσος οικοδεσπότης πριν περάσει στο «ψητό», καθώς έβαλε στο στόχαστρο τις συστάσεις της ΕΕ για «κιτ επιβίωσης 72 ωρών», αντιπροτείνοντας τη διεκδίκηση μιας ζωής που δεν θα είναι «διαρκής αγώνας επιβίωσης». Για το φινάλε, άπαντες στήθηκαν για το καθιερωμένο κλικ μπροστά στο μνημείο του Λένιν, με το μήνυμα: «Από τις σπίθες των αγώνων της Ευρώπης στη φλόγα της ανατροπής».

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Το βιβλίο για το Πολυτεχνείο που διαβάζει η Έφη Αχτσιόγλου στον γιο της

Με έναν διαφορετικό, πιο προσωπικό τρόπο επέλεξε να αναφερθεί στην επέτειο του Πολυτεχνείου η Έφη Αχτσιόγλου. Μιλώντας για το βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου» που διαβάζει συχνά στον γιο της, Άρη, η Έφη Αχτσιόγλου εξήγησε πως περιγράφει με απλά στιχάκια και χιουμοριστικές εικόνες «τον αγώνα των φοιτητών για ελευθερία και δημοκρατία». Όπως τόνισε, «ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς να μιλάμε στα παιδιά για όλα αυτά, πόσο μάλλον σήμερα που η φασιστική ρητορική βρίσκει και πάλι χώρο στα σχολεία και ο Κασιδιάρης γίνεται σχεδόν μόδα μεταξύ των μαθητών», καταλήγοντας με το μήνυμα: «Ας μιλάμε στα παιδιά από νωρίς για τα καθεστώτα, για τον φασισμό, για την αξία της ελευθερίας. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».

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«Γκολ στη φτώχεια» από τη Σδούκου

Στην πλατεία Συντάγματος έστησε για ακόμη μία χρονιά το γηπεδάκι της η «Σχεδία», το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου, διοργανώνοντας το ετήσιο τουρνουά κοινωνικού ποδοσφαίρου. Με σύνθημα «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό», η διοργάνωση έφερε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο ομάδες κάθε ηλικίας σε μια ανοιχτή, συμπεριληπτική γιορτή. Μεταξύ όσων έβαλαν… γκολ η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, που φόρεσε τα αθλητικά της, και ο βουλευτής Γιώργος Σταμάτης.

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Ο Φαραντούρης κάθισε στο πιάνο

Το πρωί του Σαββάτου βρέθηκε στην πόλη της Ζακύνθου ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, πραγματοποιώντας περιοδεία μαζί με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ευδιάθετος και συνοδευόμενος από τα τοπικά στελέχη της παράταξης, περπάτησε στο κέντρο της πόλης, μοίρασε φυλλάδια και συζήτησε με τους πολίτες για το πρόγραμμα του κόμματος. Παράλληλα, ο Κεφαλονίτης ευρωβουλευτής επισκέφθηκε αρκετές επιχειρήσεις, συνομιλώντας με τους επαγγελματίες για τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να καθίσει σε ένα πιάνο που βρήκε μπροστά του, μένοντας πιστός στην αγαπημένη του συνήθεια και προσθέτοντας μια πιο χαλαρή, μουσική νότα στην περιοδεία.

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Όταν ο Τσαρούχας ευχαρίστησε την Νοτοπούλου

Κινηματογραφικό «φινάλε» στη Θεσσαλονίκη έκανε η πρώην βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με ένα χαλαρό κλικ στο πλευρό του Πασχάλη Τσαρούχα. Αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με τον ηθοποιό να κρατά το κινητό σε ρόλο φωτογράφου, πόζαραν για το Instagram, με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να γράφει λιτά «Αντίο Φεστιβάλ», που έριξε αυλαία για φέτος.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες στην Μονή Λαζαριστών ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις του Ζορμπά, με τον Πασχάλη Τσαρούχα να κλέβει τις εντυπώσεις όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και με όσα είπε επί σκηνής. Αποχαιρετώντας το κοινό της Θεσσαλονίκης, ο γνωστός ηθοποιός ευχαρίστησε το ΚΘΒΕ και τους θεατές, κάνοντας όμως ιδιαίτερη μνεία στη σύντροφό του, Κατερίνα Νοτοπούλου. Θύμισε μάλιστα πως στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, εκείνη στήριξε έμπρακτα το ΚΘΒΕ ώστε η πόλη να έχει ανοιχτό το μεγάλο της θέατρο με όλες του τις σκηνές. Μάλιστα ο γνωστός ηθοποιός έκανε λόγο για μια «σπουδαία Θεσσαλονικιά».