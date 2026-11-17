Σκληρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα και αλλαγή του δόγματος αντιμετώπισης των προκλήσεων από την Πολεμική Αεροπορία. «Καμία ανοχή στην παραβατικότητα» είναι το μήνυμα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση, με τα «γαλάζια φτερά» να προχωρούν σε σκληρές αερομαχίες κάθε φορά που διαπιστώνεται παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σκληραίνει τη στάση της η Πολεμική Αεροπορία στο Αιγαίο έναντι των τουρκικών μαχητικών, κατασκοπευτικών και drones που επιμένουν στις συστηματικές προκλήσεις. Η αλλαγή δόγματος στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων φέρνει πιο σκληρή στάση από την Πολεμική Αεροπορία ειδικά προς τα οπλισμένα τουρκικά, τα οποία μόλις διαπιστωθεί ότι προχωρούν σε παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών αναχαιτίζονται και μάλιστα με σκληρές αερομαχίες, εκ των οποίων αρκετές καταλήγουν ακόμη και σε εμπλοκές. Οι εμπλοκές είναι η πιο σκληρή αντίδραση, αφού τα ελληνικά μαχητικά «κλειδώνουν» στα σκοπευτικά τους ραντάρ σε θέση κατάρριψης τους Τούρκους εισβολείς.

Η αλλαγή δόγματος στον τρόπο αντίδρασης της Πολεμικής Αεροπορίας καταγράφηκε για πρώτη φορά εμφατικά στις 30 Οκτωβρίου. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε 2 παραβάσεις των ΚΕΚ στο βορειοανατολικό Αιγαίο, κοντά στη Λήμνο. Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε ακαριαία απογειώνοντας 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε άμεση αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών. Μάλιστα, από τις αερομαχίες τα «γαλάζια φτερά» πέρασαν σε εμπλοκή και των 2 «κόκκινων» εισβολέων.

Η διαφορά του δόγματος αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα μαχητικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον οι Έλληνες πιλότοι προχωρούν σε όλα τα στάδια των κανόνων εμπλοκής, φτάνοντας μία ανάσα από την κατάρριψη, χωρίς να περιμένουν αν οι εισβολείς επιμείνουν μόνο στην παραβίαση των ΚΕΚ του FIR Αθηνών ή κάνουν το επόμενο βήμα. Ουσιαστικά, δεν περιμένουν να κάνουν παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) ή να προχωρήσουν σε υπερπτήση για να εκκινήσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης, αλλά βρίσκονται ήδη στον αέρα τη στιγμή που οι Τούρκοι δείχνουν να έχουν πάρει κατεύθυνση προς το Αιγαίο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της αναγνώρισης, στο οποίο δίνουν έμφαση. Αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής από τα τουρκικά καταγράφοντας τους σειριακούς τους αριθμούς. Πρόκειται για μία πολύ χρήσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία σχετικά με τις διαθεσιμότητες του τουρκικού στόλου. Όταν για παράδειγμα καταγράφουν τον ίδιο σειριακό αριθμό, δηλαδή το ίδιο μαχητικό να βρίσκεται σε τουλάχιστον 2 αερομαχίες σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτό δίνει στίγμα των διαθεσιμοτήτων του αεροπορικού στόλου που έχουν οι «απέναντι» αλλά και ποιες μοίρες βρίσκονται σε πιο αξιόμαχη κατάσταση.

Το νέο δόγμα της ΠΑ εφαρμόστηκε εκ νέου την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, πάλι στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με τα ελληνικά μαχητικά να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν ένα τουρκικό ζεύγος οπλισμένων F-16 που προχώρησε σε παραβάσεις των ΚΕΚ. Και σε αυτή την περίπτωση οι Έλληνες αεροπόροι προχώρησαν σε αερομαχίες κι εμπλοκές με τα τουρκικά μαχητικά.

«Χάθηκαν» τα drones

Συνολικά το τελευταίο τρίμηνο η Τουρκία έχει αποφασίσει να επαναφέρει για τα καλά την τακτική της προκλητικότητας στους αιθέρες του Αιγαίου, με παραβάσεις των ΚΕΚ και παραβιάσεις του ΕΕΧ. «Έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις» όπως εύστοχα παρατήρησε ο διεθνολόγος και βουλευτής ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, που οι παραβάσεις ήταν 40 και οι παραβιάσεις 28, πενταπλασιάστηκαν τον Αύγουστο – εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής σεζόν – φτάνοντας τις 191 παραβάσεις και 214 παραβιάσεις του ΕΕΧ.

Ο Σεπτέμβριος έδειξε μία σχετική κάμψη στις προκλήσεις με 217 παραβάσεις και 133 παραβιάσεις, ενώ τον Οκτώβριο σημειώθηκαν 223 παραβάσεις και 203 παραβιάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον Νοέμβριο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα έχουν σημειωθεί 60 παραβάσεις των ΚΕΚ και 70 παραβιάσεις του ΕΕΧ.

Η πλειοψηφία των παραβιάσεων έχουν σημειωθεί με drones / UAV, τα οποία πετούσαν κυρίως στη Λήμνο, τη Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου φθάνοντας μέχρι νότια της Κάσου. Ωστόσο, από τις 10 Νοεμβρίου 2026 οπότε και τέθηκε εν ισχύ η ελληνική NAVTEX για το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo εν όψει των ερευνών για το έργο πόντισης ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, τα τουρκικά drones εξαφανίστηκαν από τον χάρτη των παραβιάσεων και των παραβάσεων. Μία εικόνα που διήρκησε μέχρι και την Πέμπτη που το Marengo έφτασε νότια της Κάσου και της Καρπάθου.

Η τουρκική πολεμική αεροπορία δεν απείχε από τις προκλήσεις βεβαίως, βάζοντας στις 12 Νοεμβρίου στο στόχαστρο το βορειοανατολικό Αιγαίο, με ένα κατασκοπευτικό CN-235 να προχωρά σε 7 παραβιάσεις του ΕΕΧ μπαίνοντας και βγαίνοντας από τον ελληνικό εναέριο χώρο κατά την πτήση του κατά μήκος των μικρασιατικών παραλίων.

Χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, που το Abeille Marengo επέστρεψε στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον προγραμματισμένο ανεφοδιασμό επανεμφανίστηκαν τα τουρκικά UAV / drones, προχωρώντας σε 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αν και στρατιωτικές πηγές δεν το επιβεβαιώνουν, φαίνεται ότι έχει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτή τη φορά δε θα υπάρξει ελαστικότητα απέναντι στην παραμικρή τουρκική πρόκληση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί κάτι τέτοιο επί του πεδίου. «Τα σχέδια δεν προαναγγέλλονται, υλοποιούνται» σχολίασαν δηκτικά κύκλοι του «ελληνικού πενταγώνου» προς το enikos.gr.