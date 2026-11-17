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Με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο προαύλιος χώρος του ιστορικού ιδρύματος θα ανοίξει εκ νέου 9 το πρωί έως τις 13.00. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την καθιερωμένη πορεία, η οποία θα ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο και θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία.

Την Δευτέρα (16/11), οι πολίτες της Αθήνας μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων προσέρχονταν κατά εκατοντάδες, μέχρι να κλείσουν οι πύλες, στο Πολυτεχνείο για να τιμήσουν την 53η επέτειο της εξέγερσης. Όλοι με ένα λουλούδι στο χέρι για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Είναι ενδεικτικό ότι δεκάδες πολίτες, αρκετοί εξ αυτών άνθρωποι που μόλις τελείωσαν την εργασία τους, έσπευδαν στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, ακόμα και μετά τις οκτώ το βράδυ, προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο και οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν τη διαχρονική σημασία των μηνυμάτων του Πολυτεχνείου και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Μηνύματα για την επέτειο απεύθυναν κόμματα, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι φορέων.

Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛΑΣ, η οποία αναμένεται να έχει ισχυρή μεν αλλά διακριτική παρουσία δε, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός από σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών. ΜΑΤ, ομάδα ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, δυνάμεις της Ασφάλειας και της Τροχαίας θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και Ισραήλ, δημόσια κτίρια, αλλά και στην ευρύτερη και πάντα “ιδιαίτερη” περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛΑΣ θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου θα γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι.

Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό

Στο πλαίσιο των μέτρων θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Από τις 14:00 θα κλείσουν επίσης οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Ευαγγελισμός».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (λεωφορεία – τρόλεϊ).

Τέλος, η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.