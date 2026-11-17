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Η ψήφιση από τη Βουλή της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, φέρνει πιο κοντά το άνοιγμα (είναι πλέον θέμα λίγων ημερών) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων και τη δεύτερη ευκαιρία που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι να εξοφλήσουν περισσότερα χρέη σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, με χαμηλότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων καθώς και ποινικές διώξεις.

Στη ρύθμιση μπορούν να μεταπηδήσουν και οι οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις μειώνοντας έως και 40% τα ποσά που θα πληρώνουν κάθε μήνα ενώ η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου του 2027

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλείσουν παλαιούς λογαριασμούς με την Εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση έως την υποβολή της αίτησης. Στη ρύθμιση δεν υπάγονται οφειλές από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και όσες εξαιρούνται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προϋποθέσεις

Οι οφειλέτες θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να μην έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή, εφόσον υπάρχουν χρέη που δεν μπορούν να υπαχθούν στις 120 δόσεις, να έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, μέσω αναστολής πληρωμής, ρύθμισης, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών έως και το φορολογικό έτος 2024.

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

–Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο σχήμα των 120 δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι η υφιστάμενη ρύθμιση εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

–Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής ανέρχεται σε 30 ευρώ ενώ η ρυθμιζόμενη οφειλή επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 15%.

Τα πλεονεκτήματα

–Η ένταξη στη ρύθμιση και η συνέπεια στη καταβολή των δόσεων παρέχουν στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο διάστημα τηρείται η ρύθμιση και, σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης, εξαλείφεται το αξιόποινο.

Αναστέλλεται η λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με το ERTNews, δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, εφόσον αφορούν αποκλειστικά ρυθμισμένες οφειλές και γνωστοποιηθεί στον τρίτο η σχετική απόφαση αποδέσμευσης.

Πότε παύει να ισχύει η ρύθμιση

Η ρύθμιση παύει να ισχύει και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό σε περίπτωση που ο οφειλέτης: