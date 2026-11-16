Καραγκούνης: Σε περισσότερους από 2,2 εκατ. συνταξιούχους η ενίσχυση των 400 ευρώ – Η ημερομηνία πληρωμής

Στον προγραμματισμό για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην αγορά εργασίας, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στο ΕΡΤnews., αναφέρθηκε στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πέντε νέους κλάδους, στα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, αλλά και στους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ενίσχυση 400 ευρώ: Τι είπε για την ημερομηνία πληρωμής και τους δικαιούχους

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή της ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου, σε μία δόση, διευκρινίζοντας ότι η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πληρωμή να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα έρθει νωρίτερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι οτιδήποτε θα ανακοινωθεί από την υπουργό».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση, έναντι περίπου 1,9 εκατομμυρίων δικαιούχων πέρυσι.

Όπως εξήγησε, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξής τους, οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας από 60 ετών και άνω, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αναφερόμενος στα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι ψηφίστηκαν στη Βουλή και ξεκινά η εφαρμογή τους.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Από σήμερα η εφαρμογή σε πέντε νέους κλάδους

Ο υφυπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι από σήμερα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πέντε επιπλέον κλάδους. Πρόκειται για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τις επισκευές, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες, τη διαχείριση νερού και λυμάτων και τα τυχερά παίγνια. Όπως ανέφερε, με την επέκταση αυτή, η ψηφιακή κάρτα εργασίας καλύπτει συνολικά περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την εφαρμογή του μέτρου, σημείωσε ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους κλάδους που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αύξηση 36,8%. Ειδικότερα, ανέφερε αύξηση 212,8% στο χονδρικό εμπόριο, με περισσότερες από 594.000 υπερωρίες, και 172% στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό.

Τι ισχύει για ενδεχόμενη μείωση μισθού λόγω υπερωριών

Ερωτηθείς εάν ένας εργοδότης μπορεί να μειώσει τον μισθό εργαζομένου προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος των υπερωριών που καταγράφονται μέσω της ψηφιακής κάρτας, ο κ. Καραγκούνης απάντησε ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει προβλεφθεί και απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

«Ήταν η ανησυχία που είχαμε ήδη από πέρσι, ότι κάποιοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν, κάποιοι κακόπιστοι», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον νόμο 5239, με στόχο την προστασία των εργαζομένων από τέτοιες πρακτικές.

Ο υφυπουργός συνέδεσε επίσης τα αυξημένα έσοδα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας με τη δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων στις συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με όσα είπε, το κόστος της σχετικής παρέμβασης ανέρχεται σε 517 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως υποστήριξε, καλύφθηκε κατά βάση από τα έσοδα που προέκυψαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για περίπου 27.500 θέσεις εργασίας

Αναφερόμενος στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι από τις 10 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει πρόγραμμα που αφορά περίπου 27.494 θέσεις απασχόλησης.

Όπως ανέφερε, η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 11.817 ευρώ, ενώ καλύπτει ποσοστό από 50% έως 65% του μοναδιαίου κόστους. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 279,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά με το ενδιαφέρον για τις δράσεις της ΔΥΠΑ, σημείωσε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις δείχνει σημαντική ανταπόκριση.

Επιθεώρηση Εργασίας: Στοχευμένοι έλεγχοι σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα

Στο ζήτημα των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους, δίνοντας προτεραιότητα στους κλάδους όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη παραβατικότητα. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε στον τουρισμό, στο χονδρικό εμπόριο και στο εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 82.000 έλεγχοι. Πρόσθεσε ότι, με βάση τα στοιχεία έως τον Οκτώβριο του 2026, εκτιμάται πως ο αριθμός των ελέγχων θα ξεπεράσει εκείνον του προηγούμενου έτους.

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι, παράλληλα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι έλεγχοι παραμένουν κρίσιμοι για τη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.