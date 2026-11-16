Φλόριντα: 68χρονος έστειλε επιστολή γεμάτη φυστικοβούτυρο σε φίλη της πρώην συζύγου που είχε «θανατηφόρα αλλεργία» – Την κατηγορούσε για το διαζύγιο

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Σε μια εκδικητική, και δυνητικά θανατηφόρα ενέργεια προχώρησε ένας 68χρονος στη Φλόριντα, ο οποίος έστειλε μέσω ταχυδρομείου μια επιστολή γεμάτη φυστικοβούτυρο σε φίλη της πρώην συζύγου του, την οποία θεωρούσε υπεύθυνη για το διαζύγιό τους, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η γυναίκα είχε σοβαρή αλλεργία στα φυστίκια.

Ο 68χρονος Τζόζεφ Τζέραρντ Κανσελάρε Τζούνιορ συνελήφθη την Παρασκευή για την αποστολή της επιστολής, η οποία έφτασε στο σπίτι της γυναίκας στις 14 Αυγούστου 2025.

Η γυναίκα δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα του Plantation ότι βρήκε τον λιπαρό μπλε φάκελο στο γραμματοκιβώτιό της, πριν τον ανοίξει και διαπιστώσει ότι η επιστολή περιείχε το δυνητικά θανατηφόρο αλλεργιογόνο, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Κανσελάρε γνώριζε την αλλεργία της γυναίκας και ότι της έστειλε την κάρτα γνωρίζοντας ότι η έκθεσή της στο φυστικοβούτυρο θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατό της, σύμφωνα με το CBS News.

Ο εντοπισμός του δράστη

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα έσπευσε στο εσωτερικό του σπιτιού για να καθαρίσει την κολλώδη ουσία από τα χέρια της, ενώ παρουσίασε αίσθημα μουδιάσματος και εμφάνισε εξανθήματα και στα δύο της χέρια, για σχεδόν έξι ώρες.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο γραμματόσημα του φακέλου σε ένα κιόσκι των ταχυδρομείων (USPS) στο Davie στις 8 Αυγούστου και ανακάλυψαν ότι είχαν αγοραστεί με πιστωτική κάρτα στο όνομα του Κανσελάρε, ανέφερε η αστυνομία.

Η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο Κανσελάρε ήταν παντρεμένος στο παρελθόν με τη φίλη της και ότι οι τρεις τους γνωρίζονταν για σχεδόν 20 χρόνια.

Το θύμα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο Κανσελάρε γνώριζε πολύ καλά την αλλεργία της, καθώς η ίδια αναγκαζόταν να προσέχει διαρκώς ώστε να μην έρχεται σε επαφή με φιστίκια στα τρόφιμα.

Η τελευταία τους επικοινωνία ήταν τον Ιούλιο του 2022, όταν η γυναίκα είχε παραστεί ως μάρτυρας στη μοιρασιά της περιουσίας κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, επρόκειτο για έναν θυελλώδη χωρισμό, για τον οποίο ο Κανσελάρε θεωρούσε υπεύθυνη τη φίλη της πρώην συζύγου του.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι ο Κανσελάρε έστειλε σκόπιμα την επιστολή με το φυστικοβούτυρο, αφότου ένας άλλος γνωστός του ζευγαριού κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο Κανσελάρε γνώριζε για την αλλεργία της γυναίκας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κανσελάρε είχε δηλώσει προηγουμένως πως ήθελε να βλάψει τη γυναίκα, αναφέρεται στην έκθεση της σύλληψης.

Οι κατηγορίες και η κράτηση

Στον Κανσελάρε απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εγκληματική αμέλεια που εξέθεσε άλλο άτομο σε κίνδυνο και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με χρήση θανατηφόρου όπλου, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Κανσελάρε κρατείται στις φυλακές του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μπράουαρντ στη Βόρεια Μπράουαρντ, με την εγγύηση να έχει οριστεί στα 20.000 δολάρια.