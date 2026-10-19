Συνταξιούχοι: Έρχεται «τριπλή πληρωμή» – Ποιους αφορά

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Τρεις καταβολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 στους συνταξιούχους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026, των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 και η χορήγηση της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Ειδικότερα:

1.Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν σε δύο δόσεις. Ειδικότερα:

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

2. Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να πληρωθούν με τον εξής τρόπο. Αναλυτικά:

Στις 25 Νοεμβρίου προβλέπεται να θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Στις 27 Νοεμβρίου εκτιμάται πως θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Διευκρινίζεται πως οι ημερομηνίες πληρωμών δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη από τον e-ΕΦΚΑ.

3. Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ

Ακόμη επισημαίνεται πως στο τέλος Νοεμβρίου υπολογίζεται να δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Υπενθυμίζεται πως, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως έχει δηλώσει ότι η η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί συγχρόνως με τις πληρωμές των συντάξεων και η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα.

Η εν λόγω ενίσχυση αναμένεται να δοθεί αυτόματα σε συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται να υποβάλουν κάποια σχετική αίτηση.