Τραγωδία στο Κάνσας: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε παιδιά την ώρα ποδοσφαιρικού αγώνα – Νεκροί 6χρονος και 35χρονος, ελεύθερη η οδηγός

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Κάνσας των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγάκι που οδηγούσε 34χρονη γυναίκα εισήλθε σε γήπεδο ποδοσφαίρου την ώρα που διεξαγόταν αγώνας παιδιών, σκοτώνοντας ένα εξάχρονο αγόρι και έναν 35χρονο άνδρα. Από το περιστατικό, που σημειώθηκε το Σάββατο (17/10) στη Γουίτσιτα, τραυματίστηκαν ακόμη δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά. Η οδηγός, η οποία είχε αρχικά τεθεί υπό κράτηση, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters και του Associated Press, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:25 τοπική ώρα στο αθλητικό συγκρότημα Stryker Sports Complex, όπου οικογένειες είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών.

Ένα φορτηγάκι Chevrolet, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο κοντά στους αγωνιστικούς χώρους, κινήθηκε ξαφνικά προς ένα από τα γήπεδα, παρασύροντας παιδιά και ενήλικες που βρίσκονταν εκεί.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με γονείς και παρευρισκομένους να σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, προτού φτάσουν τα ασθενοφόρα και οι αστυνομικές δυνάμεις.

Νεκρό ένα εξάχρονο αγόρι και ένας 35χρονος – Δεν κατάφεραν να τους σώσουν

Οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο νεκρούς ως τον 6χρονο Κόουλ Έιντριαν (Cole Adrian) και τον 35χρονο Νίκολας Σέιφερ (Nicholas Schafer), οι οποίοι κατάγονταν από την πόλη Μακφέρσον του Κάνσας.

Τα δύο θύματα δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, όπως διευκρίνισε η αστυνομία.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, τόσο το μικρό αγόρι όσο και ο 35χρονος υπέκυψαν στα τραύματά τους και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο σημείο.

Οι πρώτοι αστυνομικοί και διασώστες που έφτασαν στο αθλητικό συγκρότημα βρήκαν πολίτες να παρέχουν ήδη βοήθεια στους τραυματισμένους.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Γουίτσιτα, Τζο Σάλιβαν, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την τραγωδία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες του Έιντριαν και του Νίκολας, που βιώνουν μια αδιανόητη απώλεια. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο και οικογενειακές στιγμές κατέληξε σε τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέντε παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες – Έντεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση του οχήματος, ενώ μία ακόμη γυναίκα χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη εξαιτίας διαφορετικού ιατρικού προβλήματος.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πέντε παιδιά ηλικίας από 5 έως 9 ετών: ένα πεντάχρονο κορίτσι, ένα πεντάχρονο αγόρι, δύο οκτάχρονα αγόρια και ένα εννιάχρονο κορίτσι.

Τραυματίστηκαν επίσης πέντε ενήλικες, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες, ηλικίας από 28 έως 68 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα ιατρικά κέντρα Ascension Via Christi και Wesley Medical Center.

Παρότι ορισμένοι υπέστησαν σοβαρά τραύματα, οι Αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση των δέκα τραυματιών δεν χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μία 61χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε ιατρικές επιπλοκές που δεν σχετίζονταν με τραυματισμό από το όχημα, ανεβάζοντας σε έντεκα τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα.

Ελεύθερη η 34χρονη οδηγός – Στο μικροσκόπιο τοξικολογικές εξετάσεις και τεχνικός έλεγχος

Η σημαντικότερη νεότερη εξέλιξη στην υπόθεση αφορά την 34χρονη οδηγό, η οποία αρχικά τέθηκε υπό κράτηση, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γουίτσιτα, πρόκειται για γυναίκα από την πόλη Γκάρντεν Σίτι του Κάνσας, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δύο από τα παιδιά της βρίσκονταν μέσα στο φορτηγάκι τη στιγμή του δυστυχήματος, ενώ ένα τρίτο παιδί της συμμετείχε σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε διαφορετικό γήπεδο του ίδιου συγκροτήματος.

Η γυναίκα παρέμεινε στο σημείο μετά το περιστατικό και συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Κυριακή (18/10), μετά την εξέτασή της και τις διαβουλεύσεις με την εισαγγελία της κομητείας Σέντζγουικ, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή της μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

«Η οδηγός αφέθηκε ελεύθερη εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων και του μηχανικού ελέγχου του οχήματος», ανέφερε η αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία.

Περισσότερες από 30 καταθέσεις – Αναζητούν βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας

Οι ερευνητές έχουν λάβει καταθέσεις από περισσότερους από 30 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τα δύο παιδιά που επέβαιναν στο φορτηγάκι.

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο κοντά στα γήπεδα, κινήθηκε προς τον χώρο όπου διεξαγόταν ο παιδικός αγώνας.

Σύμφωνα με το Reuters, η εισαγγελία αναμένεται να λάβει μια πρώτη παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν καλέσει όσους βρίσκονταν στο αθλητικό συγκρότημα να παραδώσουν τυχόν φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζο Σάλιβαν υπογράμμισε ότι η έρευνα παραμένει ενεργή και ότι προτεραιότητα αποτελεί η εξακρίβωση των αιτιών.

«Γνωρίζουμε τι συνέβη, αλλά προσπαθούμε ακόμη να καταλάβουμε γιατί συνέβη», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να δείξουν υπομονή.

Ακυρώθηκαν οι αθλητικές διοργανώσεις – «Μια σπαρακτική ημέρα για την πόλη μας»

Η τραγωδία προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς το Stryker Sports Complex φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες για παιδιά και εφήβους.

Η διοίκηση του συγκροτήματος ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, η Ένωση Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Κάνσας ανέστειλε τους προγραμματισμένους αγώνες του πρωταθλήματος flag football κοριτσιών, που διεξάγονταν σε γειτονικό χώρο την ώρα του δυστυχήματος.

Η δήμαρχος της Γουίτσιτα, Λίλι Γου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, περιγράφοντας το περιστατικό ως μια τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρη την κοινότητα.

«Σήμερα είναι μια σπαρακτική ημέρα για τη Γουίτσιτα. Οικογένειες είχαν έρθει για να απολαύσουν ένα σαββατιάτικο απόγευμα, παρακολουθώντας τα παιδιά τους να παίζουν ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε», ανέφερε.

Οι τοπικές Αρχές ευχαρίστησαν επίσης τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες πριν από την άφιξη των διασωστών.

Με δύο οικογένειες να θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους και αρκετούς τραυματίες να αναρρώνουν, η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το πώς μια συνηθισμένη ημέρα παιδικών αθλητικών αγώνων κατέληξε σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία.