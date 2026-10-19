Γαλλία: «Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος» δηλώνει ο Νουνιέζ για τα επεισόδια – Το «όχι» Μακρόν στην παραίτησή του

Την αποκλειστική ευθύνη για την αποτυχία των αστυνομικών δυνάμεων να ελέγξουν τα εκτεταμένα επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο ανέλαβε δημόσια τη Δευτέρα (19/10) ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι Αρχές δεν κατάφεραν να προβλέψουν την έκταση της βίας και εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό προσφέρθηκε να παραιτηθεί. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να κάνει δεκτή την παραίτησή του, ζητώντας του να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές στη στρατηγική αντιμετώπισης των ταραχών.

«Προσφέρθηκα να παραιτηθώ επειδή είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι συνέβη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λοράν Νουνιέζ, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο France Inter, ο Γάλλος υπουργός αναγνώρισε ότι υπήρξε «αδυναμία πρόβλεψης» των γεγονότων που οδήγησαν στις σοβαρότερες ταραχές των τελευταίων ετών στη χώρα.

Η δημόσια παραδοχή του έρχεται μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώθηκαν το Σάββατο (17/10), όταν μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Δεν καταφέραμε να προβλέψουμε τα επεισόδια» – Η προσωπική ανάληψη ευθύνης

Η τοποθέτηση του Νουνιέζ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η γαλλική κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις για την ανεπαρκή προετοιμασία των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με επεισόδια σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα, ενώ ομάδες διαδηλωτών πυρπόλησαν οχήματα, λεηλάτησαν επιχειρήσεις και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναγνώρισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες υποτίμησαν την κατάσταση και δεν κατάφεραν να προβλέψουν την κλιμάκωση της βίας.

Η απόφασή του να θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του προέδρου συνδέεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, με την ευθύνη που φέρει ως επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας.

Η παραδοχή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων, τον αριθμό των αστυνομικών που κινητοποιήθηκαν και την αδυναμία αποτροπής των λεηλασιών.

Το «όχι» του Μακρόν στην παραίτηση – Εντολή για αλλαγές στην αστυνομική στρατηγική

Παρά την ανάληψη ευθύνης από τον υπουργό, ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να τον διατηρήσει στη θέση του.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο την Κυριακή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Όπως διευκρινίστηκε, ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε να την αποδεχθεί, επικαλούμενος την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια στη διοίκηση των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν συνοδεύτηκε από απαλλαγή των αρμόδιων υπηρεσιών από τις ευθύνες τους.

Αντιθέτως, ο Μακρόν ζήτησε από τον Νουνιέζ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις αστοχίες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη συλλογή πληροφοριών που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη κλιμάκωση των επεισοδίων.

Παράλληλα, του έδωσε εντολή να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις ασφαλείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των λεηλασιών και των βίαιων ομάδων.

Χιλιάδες συλλήψεις και εκτεταμένες καταστροφές

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου, που πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση, εξελίχθηκαν σε σοβαρά επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Σύμφωνα με το Reuters, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, ενώ σημειώθηκαν εμπρησμοί και λεηλασίες καταστημάτων.

Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά, ενώ στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών καταγράφηκαν επιθέσεις σε επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια.

Ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει περίπου 2.400 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή (18/10), με νέες συγκρούσεις στο Παρίσι και στη Μασσαλία, όπου αστυνομικοί επενέβησαν για να αποτρέψουν λεηλασίες επιχειρήσεων.

Υπό πολιτική πίεση ο υπουργός Εσωτερικών

Η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης από τον Λοράν Νουνιέζ δεν έχει εκτονώσει την πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία.

Κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει την αποχώρησή του, κατηγορώντας τον για ανεπαρκή διαχείριση των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί επικρίσεις για τη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, την ώρα που σε άλλες περιοχές οι Αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν εκτεταμένες καταστροφές.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να διερευνήσει τις αστοχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης.

Με τον Μακρόν να αρνείται την παραίτησή του, ο Νουνιέζ παραμένει υπουργός Εσωτερικών, έχοντας αναλάβει δημοσίως την ευθύνη για τα γεγονότα.

Το πολιτικό βάρος της κρίσης παραμένει, ωστόσο, στην κυβέρνηση, η οποία καλείται πλέον να εξηγήσει πώς οι πανεθνικές κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε τόσο εκτεταμένες ταραχές και γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις καταστροφές.