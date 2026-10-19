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Ευρώπη σε αναβρασμό: Χιλιάδες στους δρόμους, συγκρούσεις και συλλήψεις σε Γαλλία, Ιταλία και Αλβανία – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις για την ακρίβεια

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Διεθνή Νέα

Γάλλοι αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών περνούν δίπλα από φλεγόμενα αντικείμενα σε δρόμο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές, στις 17 Οκτωβρίου 2026. Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων συγκέντρωσαν επίσης μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, συνδικάτα, εργαζομένους, αγρότες και συνταξιούχους. Φωτογραφία: Abdul Saboor/Reuters
Γάλλοι αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών περνούν δίπλα από φλεγόμενα αντικείμενα σε δρόμο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές, στις 17 Οκτωβρίου 2026. Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων συγκέντρωσαν επίσης μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, συνδικάτα, εργαζομένους, αγρότες και συνταξιούχους. Φωτογραφία: Abdul Saboor/Reuters
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Ένα πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αλβανία να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια, συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις και εκατοντάδες συλλήψεις.

Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, η ένταση κλιμακώθηκε από το Παρίσι και το Μιλάνο μέχρι τα Τίρανα, ενώ στην Πορτογαλία διαδηλωτές κατασκήνωσαν σε κεντρικές πλατείες, απαιτώντας λύσεις στη στεγαστική κρίση. Αντίστοιχη κοινωνική δυσαρέσκεια καταγράφεται στην Ισπανία και το Βέλγιο, με κοινό παρονομαστή το αυξανόμενο κόστος ζωής, την κατάσταση της εκπαίδευσης και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οι εικόνες από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις είναι ενδεικτικές της έντασης: φλεγόμενα οχήματα, κατεστραμμένα καταστήματα, αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτυση, αλλά και χιλιάδες πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά ζητώντας καλύτερους μισθούς, προσιτή στέγη και αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητοποιήσεις δεν αποτελούν ένα ενιαίο οργανωμένο ευρωπαϊκό κίνημα, ωστόσο παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα.

Η νεολαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε αρκετές χώρες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, την ανεργία και τη δυσκολία οικονομικής ανεξαρτητοποίησης.

Γαλλία: 2.400 συλλήψεις, ένας νεκρός και ιστορικό δημαρχείο στις φλόγες

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής αναταραχής, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του Σαββάτου (17/10), οι οποίες εξελίχθηκαν σε σοβαρά επεισόδια σε δεκάδες πόλεις.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, βάσει των εκτιμήσεων του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το συνδικάτο CGT ανεβάζει τον αριθμό των διαδηλωτών στις 800.000.

Παρότι μεγάλο μέρος των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, πυρπόλησαν οχήματα, λεηλάτησαν καταστήματα και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

Ο νεότερος απολογισμός των γαλλικών Αρχών κάνει λόγο για 2.400 συλλήψεις και σχεδόν 1.000 τραυματίες αστυνομικούς. Ένας διαδηλωτής πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή στο Παρίσι, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται.

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα επεισόδια στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με τμήμα της στέγης και τον πύργο του ρολογιού να καταρρέουν.

Στη Μασσαλία, διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο και προκάλεσαν φθορές, ενώ στη Λυών πυρπολήθηκε το γραφείο τουρισμού.

Στο Παρίσι, ομάδες ατόμων προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα, τράπεζες και οχήματα, με την περιοχή της Πλατείας Δημοκρατίας να μετατρέπεται σε ένα από τα επίκεντρα των συγκρούσεων.

Η ένταση συνεχίστηκε και την Κυριακή (18/10), όταν εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά στην πλατεία και αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Μακρόν: «Οργή και ντροπή» για τα επεισόδια – Στο προσκήνιο η κρίση στην εκπαίδευση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη την Κυριακή με τηλεοπτικό διάγγελμα, καταδικάζοντας τη βία και καλώντας σε αποκλιμάκωση.

«Απόψε αισθανόμαστε όλοι οργή και ντροπή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ο Μακρόν αναγνώρισε ότι οι πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά εκφράζουν πραγματικές κοινωνικές ανησυχίες, διαχωρίζοντάς τους από όσους συμμετείχαν στις καταστροφές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι τοπικές Αρχές θα μπορούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να απαγορεύουν συγκεντρώσεις για την προστασία δημόσιων κτιρίων και επιχειρήσεων.

Η γαλλική κυβέρνηση αποδίδει μεγάλο μέρος της βίας σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και άτομα που, σύμφωνα με τις Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για λεηλασίες.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια, ωστόσο, έχει βαθύτερες ρίζες.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από μαθητές σχολείων στα βόρεια προάστια του Παρισιού, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές σχολικές εγκαταστάσεις και προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σταδιακά, στο κίνημα προστέθηκαν συνδικάτα, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και πολίτες που αντιδρούν στην ακρίβεια, τις αυξήσεις των καυσίμων και τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Οι κινητοποιήσεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τις κοινωνικές ανισότητες στη Γαλλία, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ιταλία: Νέα επεισόδια στο Μιλάνο την Κυριακή – Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλεί η Μελόνι

Στην Ιταλία, η αναταραχή συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα την Κυριακή (18/10), με το Μιλάνο να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, εκατοντάδες διαδηλωτές, αρκετοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία κοντά στην κεντρική Πιάτσα ντελ Ντουόμο.

Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και αύρες νερού, ενώ περισσότεροι από 60 διαδηλωτές οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων και περαιτέρω ελέγχους.

Το προηγούμενο 24ωρο είχαν σημειωθεί παρόμοια επεισόδια σε αρκετές πόλεις της βόρειας Ιταλίας, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Μπολόνια, η Μπρέσια, το Μπέργκαμο και το Τορίνο.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό απολογισμό, 28 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις του Σαββάτου.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τις καταστροφές, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα (19/10) θα πραγματοποιηθεί κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, αναγνώρισε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι κατανοητά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι καταστροφές και η βία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Αλβανία: Έκτη ημέρα συγκρούσεων στα Τίρανα – 167 συλλήψεις και 132 τραυματίες αστυνομικοί

Στην Αλβανία, οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη ημέρα την Κυριακή (18/10), με τους διαδηλωτές να επιμένουν στο αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, υδροβόλα και σφαίρες από καουτσούκ, προσπαθώντας να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους από κυβερνητικά κτίρια.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο απολογισμός που ανακοινώθηκε το Σάββατο περιλάμβανε 167 συλλήψεις και 132 τραυματίες αστυνομικούς, ενώ επτά αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εν αναμονή ερευνών για καταγγελίες περί υπέρβασης των καθηκόντων τους.

Σε νεότερη ενημέρωση την Κυριακή, το Reuters μετέδωσε ότι 388 άνθρωποι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ποινικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Οι διαδηλώσεις, που είχαν ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες με επίκεντρο περιβαλλοντικές αντιδράσεις σε τουριστικό επενδυτικό σχέδιο συνδεόμενο με τον Τζάρεντ Κούσνερ, εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα.

Μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην εκπαίδευση, την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και τη διαφθορά, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η βία έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις για τη στάση της αστυνομίας. Όπως αναφέρει η Le Monde, πολίτες και εθελοντές έχουν κινητοποιηθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένους διαδηλωτές.

Ράμα: «Απειλείται η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας» – Ακυρώθηκε επίσκεψη στην Αυστρία

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο Έντι Ράμα αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης.

Σε δημόσια παρέμβασή του την Κυριακή, υποστήριξε ότι οι διαδηλώσεις δεν απειλούν την κυβέρνησή του, αλλά την προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός κάλεσε τους φοιτητές σε διάλογο, ενώ κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους και μη κατονομαζόμενα ξένα συμφέροντα για προσπάθειες αποσταθεροποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τη χρήση βίας και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος των πολιτών στην ειρηνική διαμαρτυρία.

Οι εξελίξεις επηρέασαν και το διπλωματικό πρόγραμμα του Ράμα, ο οποίος ακύρωσε προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, στη Βιέννη.

Η κρίση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030.

Πορτογαλία: Σκηνές στις πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο – «Ασφυκτιούμε»

Στην Πορτογαλία, οι κινητοποιήσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Το Σάββατο (17/10), χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Λισαβόνα, στο Πόρτο και στην Κοΐμπρα, ζητώντας υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και προσιτή κατοικία.

Στην κεντρική πλατεία Ροσίου της Λισαβόνας, διαδηλωτές έστησαν δεκάδες σκηνές, μετατρέποντας έναν από τους πιο πολυσύχναστους χώρους της πρωτεύουσας σε καταυλισμό διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTP, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν σε λαϊκή συνέλευση την Κυριακή να συνεχίσουν την κατάληψη της πλατείας, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα για την κατοικία.

Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιείται στο Πόρτο, όπου οι διαδηλωτές διατηρούν καταυλισμό στην πλατεία Ντομ Ζοάου Α’.

«Ασφυκτιούμε», είναι το μήνυμα που μεταφέρουν οι συγκεντρωμένοι, καταγγέλλοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τα εισοδήματά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 124% μεταξύ 2015 και 2024, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλωτές ζητούν αυστηρότερη προστασία των ενοικιαστών, αλλαγές στη νομοθεσία για τις μισθώσεις και αύξηση των διαθέσιμων δημόσιων κατοικιών.

Σε αντίθεση με τις σοβαρές συγκρούσεις που καταγράφηκαν στη Γαλλία, την Ιταλία και την Αλβανία, οι μεγάλες πορτογαλικές κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου είχαν κυρίως ειρηνικό χαρακτήρα, παρά τις κατά τόπους εντάσεις με τις Αρχές.

Ισπανία: Η έξωση 87χρονης πυροδότησε κοινωνική οργή – Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου

Η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης ένα ευρύ κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, με βασικό επίκεντρο τη στεγαστική κρίση.

Η αφορμή που προκάλεσε τη μαζική κινητοποίηση ήταν η έξωση της 87χρονης Μαρία ντελ Κάρμεν (Μαρικάρμεν) Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου κατοικούσε επί περίπου επτά δεκαετίες.

Μετά την εξαγορά του κτιρίου από επενδυτικό κεφάλαιο, η ηλικιωμένη βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλη αύξηση του ενοικίου της, γεγονός που την οδήγησε στην απώλεια της κατοικίας της στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η Αμπασκάλ πέθανε στις 7 Οκτωβρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η υπόθεσή της έγινε σύμβολο της κρίσης στέγης, οδηγώντας σε συγκεντρώσεις και καταυλισμούς διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, μεγάλα συνδικάτα έχουν προκηρύξει γενική απεργία για τις 11 Νοεμβρίου, με αιτήματα που αφορούν την κατοικία και τους μισθούς.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, έπειτα από την απόρριψη κυβερνητικών παρεμβάσεων για την προστασία των ενοικιαστών.

Η στεγαστική κρίση αναμένεται έτσι να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Βέλγιο: Δακρυγόνα και υδροβόλα στις Βρυξέλλες – Αντιδράσεις για το κόστος της εκπαίδευσης

Στο κύμα κινητοποιήσεων προστέθηκε και το Βέλγιο, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις στις Βρυξέλλες το Σάββατο (17/10).

Εκατοντάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις στο κόστος της εκπαίδευσης και τις μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις ανώτερες σπουδές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ομάδα διαδηλωτών ανέτρεψε αυτοκίνητο, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και υδροβόλα.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, καταδίκασε τη βία και προειδοποίησε ότι οι Αρχές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε επίσης στη Λιέγη, όπου φοιτητές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις αλλαγές στο γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα με διαφορετικές εκφάνσεις

Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κινητοποιήσεων, οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν μια ευρύτερη κοινωνική ανησυχία για το κόστος ζωής και τις προοπτικές των νεότερων γενεών.

Στη Γαλλία, η κρίση ξεκίνησε από τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και εξελίχθηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Στην Ιταλία, οι πολίτες διαμαρτύρονται για την οικονομική πίεση και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ στην Αλβανία τα αιτήματα συνδέονται με τη διαφθορά, την ανεργία και την πολιτική αλλαγή.

Διαδηλωτής με καλυμμένο το πρόσωπο προσπαθεί να απομακρυνθεί από την Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) στο Παρίσι, μέσα σε σύννεφα δακρυγόνων, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη γαλλική αστυνομία στις 17 Οκτωβρίου 2026. Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων συγκέντρωσαν επίσης μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εργαζομένους, αγρότες και συνταξιούχους. Φωτογραφία: Jack Taylor/Reuters
Διαδηλωτής με καλυμμένο το πρόσωπο προσπαθεί να απομακρυνθεί από την Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) στο Παρίσι, μέσα σε σύννεφα δακρυγόνων, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη γαλλική αστυνομία στις 17 Οκτωβρίου 2026. Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων συγκέντρωσαν επίσης μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εργαζομένους, αγρότες και συνταξιούχους. Φωτογραφία: Jack Taylor/Reuters

Στην Πορτογαλία και την Ισπανία, η αδυναμία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία έχει μετατραπεί σε ένα από τα κεντρικά κοινωνικά ζητήματα, την ώρα που στο Βέλγιο κυριαρχούν οι ανησυχίες για το εκπαιδευτικό κόστος.

Παρότι δεν υπάρχει κοινός οργανωτικός φορέας που να συνδέει όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, το γεγονός ότι εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες φανερώνει τη σημασία που αποκτούν ζητήματα όπως η κοινωνική ανισότητα, η αγοραστική δύναμη και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Με τη Γαλλία να αποτιμά τις εκτεταμένες καταστροφές, την Ιταλία να προετοιμάζει κυβερνητική σύσκεψη, την Αλβανία να αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τους κινητοποιημένους πολίτες της Ιβηρικής να επιμένουν στα αιτήματά τους, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, χωρίς να διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση σε όλες τις χώρες.

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