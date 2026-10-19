Συναγερμός στη Λιθουανία: Ύποπτο drone εξερράγη στον εναέριο χώρο της – Στα καταφύγια οι πολίτες, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία την Κυριακή (18/10), όταν ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και φέρεται να εξερράγη πάνω από το βόρειο τμήμα της. Οι Αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση, καλώντας τους κατοίκους βόρειων και κεντρικών περιοχών να αναζητήσουν καταφύγιο για περίπου μία ώρα, ενώ το ΝΑΤΟ απογείωσε δύο ιταλικά μαχητικά Eurofighter. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την επέκταση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία πέρα από τα σύνορά της, με τη Λιθουανία και την Πολωνία να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το Reuters, το αντικείμενο εντοπίστηκε από τα συστήματα επιτήρησης της Λιθουανίας, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και αεράμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρομπέρτας Κάουνας, δήλωσε ότι το ύποπτο drone εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Πολωνίας, ενώ πρότεινε στον Πολωνό ομόλογό του τη διεξαγωγή κοινής έρευνας.

Το αντικείμενο εξαφανίστηκε στη συνέχεια από τα ραντάρ, με τις λιθουανικές Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξερράγη στον αέρα.

Ναουσέντα: «Ο πόλεμος της Ρωσίας επεκτείνεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία επηρεάζουν πλέον άμεσα την ασφάλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επεκτείνεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ένα αντικείμενο που φαίνεται να ήταν drone εξερράγη πάνω από το βόρειο τμήμα της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών στα κράτη της Βαλτικής, μετά από επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου τους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Απογειώθηκαν δύο ιταλικά Eurofighter – Έκλεισε προσωρινά αεροδρόμιο

Η κινητοποίηση του ΝΑΤΟ ήταν άμεση, καθώς δύο ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter απογειώθηκαν προκειμένου να ερευνήσουν το περιστατικό.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δύο ιταλικά μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν νωρίτερα σήμερα ως απάντηση στην παρουσία drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας», δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Όπως διευκρίνισε, τα αεροσκάφη επιχειρούσαν υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις λιθουανικές Αρχές.

Ωστόσο, οι πιλότοι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν οπτικά το αντικείμενο εξαιτίας της αυξημένης νέφωσης, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε προσπάθεια κατάρριψής του.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο του Κάουνας, κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας.

Το κυβερνητικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων ανακοίνωσε ότι οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση «κόκκινου συναγερμού», καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο μέχρι να αποσαφηνιστεί η φύση της απειλής.

Το ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πιθανή απειλή.

Συντρίμμια χτύπησαν αυτοκίνητο – Έρευνες σε χωριό της βόρειας Λιθουανίας

Οι λιθουανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό συντριμμιών κοντά στο χωριό Juodzionys, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το αντικείμενο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να σημειώθηκε έκρηξη στον αέρα.

Ο υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ορισμένα συντρίμμια έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο πολίτη, χωρίς να ανακοινωθούν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του αντικειμένου, την προέλευσή του και τις συνθήκες υπό τις οποίες εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας.

Η Πολωνία δεν επιβεβαιώνει παραβίαση του εναέριου χώρου της

Παρά τις αρχικές δηλώσεις της λιθουανικής πλευράς ότι το αντικείμενο προήλθε από την κατεύθυνση της Πολωνίας, οι πολωνικές στρατιωτικές Αρχές δεν επιβεβαιώνουν ότι καταγράφηκε διέλευση drone από το έδαφός τους προς τη Λιθουανία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Πολωνίας ανέφερε ότι τα συστήματα ραντάρ δεν εντόπισαν επιβεβαιωμένη παραβίαση του εναέριου χώρου μεταξύ των δύο χωρών.

Η Βαρσοβία, ωστόσο, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Βίλνιους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για την ακριβή πορεία του αντικειμένου.

Ουκρανία: Πιθανή παρέμβαση των ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό στον λιθουανικό εναέριο χώρο, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να συνδέεται με τη δράση ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα ρωσικά μέσα παρεμβολών μπορούν να προκαλέσουν απώλεια προσανατολισμού σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οδηγώντας τα εκτός της προβλεπόμενης πορείας τους.

Η ουκρανική πλευρά έχει διατυπώσει ανάλογες εξηγήσεις και για προηγούμενα περιστατικά κατά τα οποία ουκρανικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής.

Ωστόσο, η προέλευση και η ταυτότητα του αντικειμένου που εντοπίστηκε την Κυριακή στη Λιθουανία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σε επιφυλακή και η Λετονία – Φόβοι για επέκταση του κινδύνου

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση και στη γειτονική Λετονία, η οποία εξέδωσε προσωρινά προειδοποίηση «κίτρινου συναγερμού» σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Λιθουανία.

Ο στρατός της χώρας επικαλέστηκε πιθανή απειλή, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο επιβεβαιωμένο περιστατικό στον δικό της εναέριο χώρο.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βαλτικής, καθώς τα drones χρησιμοποιούνται σε ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάθε περιστατικό που ενδέχεται να επηρεάζει την ασφάλεια του εναέριου χώρου τους.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και το ΝΑΤΟ να παρακολουθεί την κατάσταση, το περιστατικό στη Λιθουανία επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία να επεκταθούν, ακόμη και ακούσια, πέρα από τα σύνορά της.