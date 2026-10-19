Γαλλία: Παραίτηση υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών μετά τα εκτεταμένα επεισόδια – Δεν την έκανε δεκτή ο Μακρόν

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την πρόταση παραίτησης του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, μετά τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (19/10) από το Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον Μακρόν να ζητά από τον υπουργό να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των λεηλασιών και της βίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λοράν Νουνιέζ προσφέρθηκε να παραιτηθεί μετά τις σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες συνοδεύτηκαν από εμπρησμούς, καταστροφές δημόσιων κτιρίων και λεηλασίες επιχειρήσεων σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την παραίτησή του, εκτιμώντας ότι η αποχώρηση του υπουργού Εσωτερικών σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία και τον συντονισμό των δυνάμεων ασφαλείας.

Όπως διευκρίνισε η γαλλική προεδρία, ο Μακρόν ζήτησε από τον Νουνιέζ να παραμείνει στα καθήκοντά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην αλυσίδα διοίκησης της αστυνομίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών ασφαλείας.

Εντολή Μακρόν για νέα μέτρα κατά των λεηλασιών

Παράλληλα με την απόρριψη της παραίτησης, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατόν νέους τρόπους αντιμετώπισης των λεηλασιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά τις εικόνες εκτεταμένων καταστροφών που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας έντονη πολιτική πίεση στη γαλλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της επιχειρησιακής συνοχής των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και η αναζήτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Φλεγόμενα δημόσια κτίρια, λεηλασίες και νέες συγκρούσεις

Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου (17/10) εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις σε αρκετές γαλλικές πόλεις, με ομάδες διαδηλωτών να έρχονται αντιμέτωπες με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένα δημαρχείο παραδόθηκε στις φλόγες, καταστήματα λεηλατήθηκαν και δημόσια κτίρια καλύφθηκαν με συνθήματα και γκράφιτι.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στο Σάββατο, καθώς νέες συγκρούσεις ξέσπασαν την Κυριακή (18/10) στο Παρίσι και τη Μασσαλία.

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών επενέβησαν για να αποτρέψουν προσπάθειες εισβολής και λεηλασίας επιχειρήσεων, ενώ οι κινητοποιήσεις συνέχισαν να προκαλούν αναστάτωση στις δύο πόλεις.

⚠️🔴 À REGARDER JUSQU’À LA FIN JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE. #17octobre https://t.co/F8bLimtd7y — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

Η ακρίβεια και η κατάσταση των σχολείων πίσω από την κοινωνική οργή

Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες και την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η ακρίβεια και η επιδείνωση των συνθηκών στα σχολεία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των διαμαρτυριών, με τους πολίτες να ζητούν ουσιαστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Οι συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου εντείνουν την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις κοινωνικές διεκδικήσεις και την κλιμάκωση της βίας.

Με την απόφασή του να διατηρήσει τον Λοράν Νουνιέζ στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Εμανουέλ Μακρόν επιλέγει τη συνέχεια στην ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας, απαιτώντας παράλληλα άμεσες πρωτοβουλίες για την αποτροπή νέων λεηλασιών και καταστροφών.