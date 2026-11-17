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Με τοπικές νεφώσεις, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές θα κυλήσει ο καιρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε παρόμοια επίπεδα.

Αναλυτικά, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 23 βαθμών, με τοπικές τιμές έως και 24 βαθμούς.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.