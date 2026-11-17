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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (17/11) στο Κολωνάκι, έπειτα από τηλεφώνημα για ύποπτη βαλίτσα στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Σπευσίππου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:10 το πρωί, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν την αναφορά και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

Η αναφορά για το ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Έληξε ο συναγερμός

Τελικά, ο συναγερμός έληξε, καθώς από τον έλεγχο δεν προέκυψε κάποιος λόγος περαιτέρω ανησυχίας.