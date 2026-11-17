Ένας 25χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Άνω Λιόσια, αφού είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητή ντίσκο και αναστάτωσε με τη μουσική του τους κατοίκους της περιοχής.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία, εντόπισαν το Ι.Χ. να κινείται σε κεντρικό δρόμο των Άνω Λιοσίων, με έντονη ηχορύπανση να προέρχεται από το εσωτερικό του. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και, κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητο 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές. Το ηχοσύστημα έπαιζε στη διαπασών και ξύπνησε τους κατοίκους.

Ο 25χρονος συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Από τον έλεγχο προέκυψε επιπλέον ότι δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας τον περασμένο Οκτώβριο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.