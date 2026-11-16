Περισσότεροι από 158.000 έχουν υπογράψει για την επιστροφή Χουάνγκ στην Nvidia – Ο Μασκ ανάμεσά τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ίλον Μασκ αλλά κι ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, βρίσκονται ανάμεσα στους 158.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή με αίτημα την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η επιστολή καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρουν τον Χουάνγκ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την Πέμπτη, βάζοντας τέλος σε μια θητεία 33 ετών στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού που συνίδρυσε. Η αποχώρησή του ακολούθησε αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, μία με γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μία δεύτερη με εργαζόμενη που υπαγόταν στην εποπτεία του.

Ποιοι συμπεριλαμβάνονται

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται, εκτός από τον επικεφαλής της SpaceX, ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, καθώς και ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος της Y Combinator, μίας από τις γνωστότερες θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Τράβις Κάλανικ υπερασπίστηκε την παραμονή του Χουάνγκ στην εταιρεία, γράφοντας ότι «έκανε λάθος, ναι – το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο», αλλά πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως οι πράξεις του δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από την εταιρεία που δημιούργησε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δηλώνουν εργαζόμενοι της Nvidia. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

«Νονός της τεχνητής νοημοσύνης»

Η κινητοποίηση αποτυπώνει τη θέση που κατέχει ο Χουάνγκ στον τεχνολογικό κλάδο, όπου έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης».

Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στη Silicon Valley, χρηματοδοτώντας κέντρα δεδομένων και νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δραστηριότητά της αυτή τής χάρισε το προσωνύμιο «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχθεί και επικρίσεις ότι συμβάλλει στην τροφοδότηση μιας επενδυτικής φούσκας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Χουάνγκ έχει επίσης υποστηρίξει την ανάπτυξη ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και κινεζικών, ενώ έχει αντιταχθεί σε περιορισμούς στην κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στα ζητήματα αυτά έχει συγκρουστεί με την Anthropic, δημιουργό του Claude, και τον επικεφαλής της, Ντάριο Αμοντέι.

Το δημοσίευμα των Financial Times

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Ένας από τους συμμάχους του ανέφερε ότι συγκροτεί ομάδα κρίσης από στελέχη, με στόχο να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου.

Την Παρασκευή, δύο σημαντικοί μέτοχοι της Nvidia, οι επενδυτές Μπραντ Γκέρστνερ και Γκάβιν Μπέικερ, κάλεσαν το διοικητικό συμβούλιο να διατηρήσει «όλες τις επιλογές» ανοιχτές.

Από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. υποστήριξε την Κυριακή ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο επικεφαλής της εκτός εταιρείας.

«Χρειάζονται μια δραματική αναδιάρθρωση», δήλωσε στο Fox News, ζητώντας παράλληλα από την εταιρεία να διευκρινίσει εάν γνώριζε και αγνόησε το λαθρεμπόριο των τσιπ της προς την Κίνα.