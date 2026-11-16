Κέρκυρα: Προκάλεσε δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε λίγα λεπτά – Δείτε φωτό

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Διπλό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Κέρκυρα το απόγευμα της Κυριακής από τον ίδιο οδηγό.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το πρώτο τροχαίο στην περιοχή της Καλλιθέας Κανάλια στην Κέρκυρα, συνέβη όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νεαρό μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός, δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του με ταχύτητα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

Ωστόσο, λίγο πιο κάτω έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που ανατράπηκ κι ενεπλάκη σε δεύτερο ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τόσο ο αυτοκινητιστής όσο και ο μοτοσικλετιστής.