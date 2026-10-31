Κέρκυρα: Τραυματίστηκε 28χρονος δικυκλιστής από σκάγια – Εξετάζεται το σενάριο κυνηγετικού ατυχήματος

Υπόθεση σοβαρού τραυματισμού ενός 28χρονου μοτοσικλετιστή από σκάγια -πιθανότατα κυνηγετικού όπλου- ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κέρκυρα, έπειτα από συμβάν που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής 30/10 στους Βαρυπατάδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος οδηγός κινούνταν σε ορεινό δρόμο της περιοχής όταν δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι. Για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών και της έκτασης των σωματικών βλαβών έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Τι εξετάζουν

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και διακόμισε τον 28χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την παροχή εξειδικευμένης περίθαλψης. Οι αστυνομικές αρχές διατηρούν ανοιχτά όλα τα σενάρια, εστιάζοντας πρωτίστως στην εκδοχή του κυνηγετικού ατυχήματος, δεδομένου ότι η περιοχή προσελκύει κυνηγούς και η σχετική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το συμβάν σχηματίστηκε ήδη δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.