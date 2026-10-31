Υεμένη: Εξαφανίζονται παιδιά και νέοι στη Σαναά – Καταγγελίες ότι οι Χούθι τους στρατολογούν εν αγνοία των οικογενειών τους

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην Υεμένη η αύξηση των εξαφανίσεων παιδιών και νεαρών ανδρών στη Σαναά, την πρωτεύουσα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι ανήλικοι και νέοι παρασύρονται σε στρατιωτικά στρατόπεδα, εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων και αποστέλλονται στα μέτωπα των συγκρούσεων, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν τοπικές πηγές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat, περίπου 13 παιδιά και νεαροί έχουν εξαφανιστεί από διάφορες περιοχές της Σαναά από τις αρχές Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 15 έως 23 ετών, ενώ ορισμένοι εντοπίστηκαν αργότερα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι ή σε μέτωπα μαχών.

Οι εξαφανίσεις καταγράφονται σε σχολεία, δρόμους και κατοικημένες περιοχές, με συγγενείς να αναζητούν μόνοι τους τους αγνοουμένους, καταφεύγοντας ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ίδιες πηγές καταγγέλλουν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας που ελέγχονται από τους Χούθι δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές των οικογενειών ούτε παρέχουν πληροφορίες για την τύχη των εξαφανισμένων.

Εκατοντάδες εξαφανίσεις από τις αρχές του έτους

Σύμφωνα με τις πηγές της Asharq Al-Awsat, εκατοντάδες περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών και νεαρών ανδρών έχουν αναφερθεί από τις αρχές του 2026 στη Σαναά και σε άλλες πόλεις υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οικογένειες εξακολουθούν να αγνοούν πού βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων περιστατικών είναι η εξαφάνιση του 16χρονου Αμτζάντ Νόμαν αλ-Σαρούχι, από τη συνοικία αλ-Άνσι στην περιοχή Μαΐν της κεντρικής Σαναά, καθώς και του 22χρονου Μουχτάρ Αμπντάλα Χασάν αλ-Ριφάι, ο οποίος χάθηκε κοντά στην αγορά Χαζίζ, στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Οι δύο εξαφανίσεις αναφέρθηκαν κατά το τελευταίο διήμερο, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Αναζητούσαν ανήλικο επί πέντε ημέρες – Τον βρήκαν σε στρατόπεδο των Χούθι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία οικογένειας που αναζητούσε επί πέντε ημέρες έναν ανήλικο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Σαναά πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι συγγενείς του έψαχναν σε γειτονιές και νοσοκομεία, φοβούμενοι ότι του είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Τελικά, σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο που μίλησε στην Asharq Al-Awsat, ένας υπεύθυνος των Χούθι τούς ενημέρωσε ότι το παιδί βρισκόταν σε στρατιωτικό στρατόπεδο βόρεια της πόλης.

Ο ίδιος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι μέλη της οργάνωσης είχαν παρασύρει τον ανήλικο στο στρατόπεδο και τον είχαν υποβάλει σε στρατιωτική εκπαίδευση χωρίς να ενημερώσουν την οικογένειά του ή να ζητήσουν τη συγκατάθεσή της.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι στρατολόγοι και στελέχη των Χούθι εκμεταλλεύονται τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νέοι, προκειμένου να τους προσελκύσουν σε στρατιωτικές δραστηριότητες.

«Ζούμε με διαρκή φόβο για τα παιδιά μας»

Την αγωνία των κατοίκων περιγράφει ο Μουτζίμπ, κάτοικος της Σαναά και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος δήλωσε στην Asharq Al-Awsat ότι ακόμη και μια απλή έξοδος των παιδιών από το σπίτι έχει μετατραπεί σε πηγή ανησυχίας.

«Ζούμε με διαρκή φόβο για τα παιδιά μας. Δεν αισθανόμαστε πλέον ήρεμοι ούτε όταν κάποιο από αυτά βγαίνει για να κάνει μια απλή δουλειά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι γονείς φοβούνται ότι κάποιο μέλος ή στέλεχος των Χούθι μπορεί να παρασύρει τα παιδιά τους, εκμεταλλευόμενο τις ανάγκες τους και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

«Φοβόμαστε ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση την οποία δεν θα έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι οικογένειες θέλουν τα παιδιά τους να είναι ασφαλή, να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και να ζουν φυσιολογικά, χωρίς τον κίνδυνο να στρατολογηθούν και να σταλούν στα μέτωπα των συγκρούσεων.