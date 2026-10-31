ΗΠΑ: Η ηρωίδα δασκάλα που πάλεψε με τον 16χρονο δράστη της επίθεσης σε σχολείο σπάει τη σιωπή της – «Όλα έγιναν τόσο γρήγορα»

Η δασκάλα Κάσιντι Σουτς, η οποία επιχείρησε να αφοπλίσει τον 16χρονο δράστη της πολύνεκρης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο του Όρεγκον, μίλησε για πρώτη φορά για την τραγωδία της 15ης Οκτωβρίου. Η εκπαιδευτικός πέταξε το κινητό της τηλέφωνο στον ένοπλο και πάλεψε μαζί του για το όπλο, σε μια παρέμβαση που, σύμφωνα με την αστυνομία, πιθανότατα απέτρεψε περισσότερους θανάτους. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρία παιδιά και μία 25χρονη δασκάλα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

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Διεθνή Νέα

Bend-La Pine Schools via Bay City News Η Κάσιντι Σουτς, ειδική παιδαγωγός στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, η οποία επιχείρησε να αφοπλίσει τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Μπεντ του Όρεγκον, στις 15 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Bend-La Pine Schools via Bay City News)
Bend-La Pine Schools via Bay City News Η Κάσιντι Σουτς, ειδική παιδαγωγός στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, η οποία επιχείρησε να αφοπλίσει τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Μπεντ του Όρεγκον, στις 15 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Bend-La Pine Schools via Bay City News)
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Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια η δασκάλα που επιχείρησε να αφοπλίσει τον 16χρονο δράστη της αιματηρής επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των ΗΠΑ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικός, στις 15 Οκτωβρίου.

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Η Κάσιντι Σουτς, ειδική παιδαγωγός στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ, προσπάθησε να σταματήσει τον ένοπλο, πετώντας του το κινητό της τηλέφωνο και παλεύοντας μαζί του για να του αποσπάσει το όπλο.

Σε δήλωσή της, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου από τη σχολική περιφέρεια Bend-La Pine Schools, περιέγραψε τον πόνο που εξακολουθεί να αισθάνεται μετά την τραγωδία.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το βάθος της θλίψης που νιώθω μετά τα γεγονότα της 15ης Οκτωβρίου», ανέφερε, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People.

«Αυτή δεν είναι μια ιστορία. Είναι μια φρικτή και σπαρακτική τραγωδία και είναι η πραγματική μας ζωή», πρόσθεσε.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα»

Η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν, στους τραυματίες και στις οικογένειες που προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της επίθεσης.

«Οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που χάθηκαν, με τις οικογένειές τους, με όσους τραυματίστηκαν και με όλους όσοι βρίσκονταν εκεί εκείνη την ημέρα. Η καρδιά μου είναι μαζί σας», δήλωσε.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα και εύχομαι με όλη μου την ψυχή να είχαμε περισσότερο χρόνο. Θα κουβαλώ για πάντα τον πόνο αυτής της απώλειας. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την αδιανόητη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε», συνέχισε.

Η Σουτς εξήγησε ότι αυτή την περίοδο προτεραιότητά της είναι οι οικογένειες των θυμάτων, οι συνάδελφοί της, η σχολική κοινότητα και η προσωπική της ανάρρωση από το τραυματικό γεγονός.

«Καθώς προσπαθώ να διαχειριστώ όσα συνέβησαν, σας ζητώ να μου δώσετε τον χρόνο, τον χώρο και την ιδιωτικότητα που χρειάζομαι για να επουλωθούν οι πληγές μου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε άλλες δημόσιες δηλώσεις προς το παρόν.

Νεκρά τρία παιδιά και μία 25χρονη δασκάλα

Η επίθεση σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 16χρονος Γκρίφιν Τζον εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο Silver Rail και άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν η 25χρονη εκπαιδευτικός Μέγκαν Λάμπερτ και τρεις μαθητές, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών.

Ακόμη μία εκπαιδευτικός, 54 ετών, και ένας επτάχρονος μαθητής τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο 16χρονος δράστης έπεσε νεκρός από πυρά του Κέιλαμπ Τζιαμάνκο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ανέφεραν η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, και η αστυνομία, τον είδε να εισέρχεται στο σχολείο και τον καταδίωξε.

«Σχεδόν βέβαιο ότι απέτρεψε περισσότερους θανάτους»

Η παρέμβαση της Κάσιντι Σουτς θεωρείται καθοριστική από τις τοπικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά την επίθεση, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, δήλωσε ότι η εκπαιδευτικός «σχεδόν σίγουρα συνέβαλε στην αποτροπή περαιτέρω αιματοχυσίας», σύμφωνα με το ABC News.

Παρά την αναγνώριση της πράξης της, η ίδια επέλεξε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της να επικεντρωθεί στη μνήμη των θυμάτων και στον πόνο των οικογενειών τους.

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