Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Γιάννη Καραβασάνη: «Αν κάναμε τότε οικογένεια, μπορεί σήμερα να είχαμε χωρίσει»

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Η παρουσιάστρια μίλησε για τον πρώτο τους γάμο στη Νέα Υόρκη, τον χωρισμό τους και την τυχαία συνάντηση στο Κολωνάκι που τους έφερε ξανά κοντά τέσσερα χρόνια αργότερα.

Για τη σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη, τον γάμο τους σε νεαρή ηλικία, τον χωρισμό και την επανασύνδεσή τους μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από την κοινή τους πορεία, αλλά και από τα χρόνια που έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η παρουσιάστρια του GNTM εξήγησε ότι η απόφαση να χωρίσουν δεν προέκυψε έπειτα από κάποια σύγκρουση, αλλά επειδή και οι δύο συνειδητοποίησαν πως ήταν πολύ νέοι για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της σχέσης τους.

«Με τον Γιάννη δεν χωρίσαμε γιατί μαλώσαμε. Χωρίσαμε γιατί καταλάβαμε ότι ήμασταν πολύ μικροί για να πάει η σχέση μας στο επόμενο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παντρευτήκαμε για να μπορεί να έρχεται πιο εύκολα να με βλέπει»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι ο γάμος τους είχε γίνει κυρίως για πρακτικούς λόγους, καθώς εκείνη εργαζόταν στο εξωτερικό, ενώ ο Γιάννης Καραβασάνης βρισκόταν στην Ελλάδα και ολοκλήρωνε τις σπουδές του.

«Παντρευτήκαμε για να μπορεί να έρχεται πιο εύκολα να με βλέπει. Εκείνος μόλις είχε τελειώσει τη σχολή του, δεν είχε ακόμα δουλέψει, δεν είχε δει πολλά πράγματα. Αν κάναμε τότε οικογένεια, μπορεί σήμερα να είχαμε χωρίσει», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, από τα επτά χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη, τα τρία ήταν παντρεμένη με τον σύντροφό της. Ωστόσο, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και οι συνεχείς μετακινήσεις δυσκόλευαν τις συναντήσεις τους.

«Εγώ ερχόμουν περισσότερο στην Ελλάδα για να τον δω, γιατί εκείνος ήταν τότε φοιτητής και δεν είχε και την οικονομική άνεση να ταξιδεύει συνέχεια», ανέφερε.

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι ο Γιάννης Καραβασάνης είχε ταξιδέψει κάποτε στο Μιλάνο για να της κάνει έκπληξη, αλλά εκείνη έλειπε.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη Νέα Υόρκη, όταν ο σύντροφός της την επισκέφθηκε, αλλά η ίδια χρειάστηκε να αναχωρήσει για επαγγελματική υποχρέωση στη Γαλλία.

«Είναι λίγο κινηματογραφική αυτή η σχέση», σχολίασε γελώντας.

Η τυχαία συνάντηση στο Κολωνάκι που τους έφερε ξανά μαζί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η περιγραφή της για την επανασύνδεσή τους, τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν προχωρήσει στη ζωή τους και δεν διατηρούσαν καμία επικοινωνία, μέχρι που συναντήθηκαν εντελώς τυχαία στην πλατεία Κολωνακίου.

«Και για εμάς ήταν περίεργο και ξαφνικό. Είχαμε προχωρήσει και οι δύο, δεν διατηρούσαμε καμία επαφή. Μια μέρα απλά βρεθήκαμε τυχαία στην πλατεία Κολωνακίου και τον κάλεσα για ποτό με τις φίλες μου. Μετά τον κάλεσα για δεύτερο και έτσι τα ξαναβρήκαμε», περιέγραψε.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη σχέση τους, αφού αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στον έρωτά τους.

Πώς μια τυχαία συνάντηση σε ασανσέρ την οδήγησε στη Νέα Υόρκη

Στην ίδια συνέντευξη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στην επαγγελματική διαδρομή που την οδήγησε στην Αμερική.

Όπως αποκάλυψε, αφού εργάστηκε στη Γερμανία και το Μιλάνο, ταξίδεψε στο Παρίσι για να συναντηθεί με εκπροσώπους του πρακτορείου μοντέλων Ford.

Εκεί, μπαίνοντας στο ασανσέρ των γραφείων, συνάντησε τυχαία τον διευθύνοντα σύμβουλο του πρακτορείου στη Νέα Υόρκη, χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητά του.

«Ούτε με ήξερε ούτε τον ήξερα, είπαμε ένα “good morning”. “Πού πάτε;” μου λέει. “Στο Ford” του απαντάω. “Φανταστικά. Και μετά θα έρθετε στο Ford της Νέα Υόρκης”», θυμήθηκε.

Λίγο αργότερα, το πρακτορείο της πρότεινε συνεργασία, με προοπτική να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο ταξίδι, επέστρεψε στην Πάτρα, καθώς η οικογένειά της δυσκολευόταν να αποδεχθεί ότι θα ζούσε τόσο μακριά.

«Η μαμά μου ήταν πολύ στενοχωρημένη που θα έφευγα τόσο μακριά της. Έμεινα λίγο καιρό και όταν ένιωσα ότι είναι έτοιμοι, πήρα τη βαλίτσα μου και έφυγα», εξομολογήθηκε.