Κατερίνα Μισιχρόνη: «Η μοναξιά με παρέα είναι αβάσταχτη» – Τι αναζητά από έναν σύντροφο

Συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Beaute και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Σταματέλου παραχώρησε η Κατερίνα Μισιχρόνη, μιλώντας ανοιχτά για τον έρωτα, τη συντροφικότητα, αλλά και τους λόγους για τους οποίους είναι από πεποίθηση υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων.

Η ηθοποιός δήλωσε ξεκάθαρα υπέρ της μονογαμίας τονίζοντας πως αναζητά έναν «αληθινό» σύντροφο με «ψυχική και συναισθηματική γενναιοδωρία», που δεν διακατέχεται από την «ψευδαίσθηση της υπερδύναμης».

«Θέλω έναν “αληθινό” άνθρωπο, που θα μου πει “αγχώνομαι, φοβάμαι”. Δεν με αφορούν οι άνθρωποι με την ψευδαίσθηση της υπερδύναμης. Είναι ξενέρωτοι», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ζητώ ψυχική επαφή και σύνδεση, επικοινωνία και ανταπόκριση. Θέλω στα μάτια του συντρόφου μου να μπορώ να καθρεφτιστώ. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό και απλώς ανταλλάσσουμε πληροφορίες που έρχονται και φεύγουν, ξενερώνω, δεν με ενδιαφέρει. Με αγγίζει η συναισθηματική ανταπόκριση, αδιαφορώ για τις πληροφορίες».

Μάλιστα, η ηθοποιός επικαλέστηκε μια φράση της Σούζαν Σάραντον, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν να συνυπάρχουν επειδή χρειάζονται μάρτυρες στη ζωή τους, μια δήλωση που, όπως είπε, ταυτίζεται.

«Αν πω “δεν είμαι καλά”, δεν με ενδιαφέρει να ακούσω το μηχανικό “έλα μωρέ, θα περάσει”. Όταν ρώτησαν την Σούζαν Σάραντον γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι, είχε απαντήσει πως δεσμευόμαστε, συγκατοικούμε, συνυπάρχουμε γιατί θέλουμε μάρτυρες στη ζωή μας. Ταυτίστηκα μαζί της. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να πιστοποιούν την ύπαρξη μας», εξήγησε.

Αναφερόμενη, τέλος, στις προσωπικές της επιλογές, η Κατερίνα Μισιχρόνη υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μοιράζει τα συναισθήματά της, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί σχέσεις που βασίζονται στην ανασφάλεια.

«Εκ πεποιθήσεως είμαι μονογαμική και υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων. Δεν μπορώ να μοιράζω τα συναισθήματα μου. Είμαι κάπου, αλλιώς δεν είμαι πουθενά. Δεν μπορώ τίποτε το ενδιάμεσο. Επίσης, δεν μπορώ τις σχέσεις από ανασφάλεια», αφηγήθηκε και κατέληξε:

«Από το να νιώθω μόνη μου με παρέα, προτιμώ να είμαι μόνη μου. Η μοναξιά με παρέα είναι αβάσταχτη. Το μόνη μου – μόνη μου το παλεύω πολύ καλύτερα».