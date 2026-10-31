Μάχη διαδοχής στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ: Στην κούρσα και η Τουρκία με την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την υποψηφιότητα του Τούρκου διπλωμάτη, Φεριντούν Σινιρλίογλου, για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ανακοίνωσε επίσημα η Άγκυρα, την ώρα που η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν ενίσχυσε το προβάδισμά της στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκεντρώνοντας έντεκα ψήφους ενθάρρυνσης.

Την υποψηφιότητα γνωστοποίησε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, διευκρινίζοντας ότι κατατέθηκε μέσω επιστολής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το προβάδισμα της Γκρίνσπαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε έντεκα ψήφους ενθάρρυνσης και τέσσερις αποθάρρυνσης, ενώ δεν έλαβε ψήφο «χωρίς γνώμη».

Ο Ραφαέλ Γκρόσι ακολούθησε με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη».

Η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπιρκέτ έλαβε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη», ενώ η Λάνα Νουσεϊμπέ, στην πρώτη συμμετοχή της στη διαδικασία, συγκέντρωσε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης και έντεκα αποθάρρυνσης.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε δύο θετικές, δέκα αρνητικές και τρεις «χωρίς γνώμη», ενώ η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία θετική και δεκατέσσερις αρνητικές ψήφους.

🇦🇪 🇺🇳 Former Emirati UN Ambassador Lana Nusseibeh finished fourth in the Security Council’s seventh straw poll for UN secretary-general on Friday, with seven members encouraging her bid and six discouraging it, according to preliminary results reported by PassBlue. Nusseibeh was the UAE’s point person on Sudan, assuring other governments the Emirates was not backing the Rapid Support Forces, while it was actively sponsoring the RSF’s genocide and mass rape in Sudan. UN trade chief Rebeca Grynspan of Costa Rica led with 11 encourage votes to four, followed by IAEA chief Rafael Grossi of Argentina (9-4) and Guyana’s UN Ambassador Carolyn Rodrigues Birkett (8-6). — Drop Site (@DropSiteNews) October 30, 2026

Τι σημαίνουν οι ψήφοι και πώς λειτουργεί η διαδικασία

Τα διαθέσιμα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν χωριστή κατανομή των ψήφων των πέντε μόνιμων μελών. Επομένως, δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί εάν οι αρνητικές ψήφοι για κάθε υποψήφιο προέρχονται από κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Οι ψήφοι αποθάρρυνσης στην άτυπη διαδικασία δεν συνιστούν επίσημη άσκηση βέτο.

Η συμμετοχή της Νουσεϊμπέ ακολουθεί την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου.

Από την κούρσα έχει αποχωρήσει ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Πώς θα επιλεγεί ο νέος Γενικός Γραμματέας

Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να διατυπώσει τη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα προχωρήσει στον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα.

Για την έγκριση της σύστασης απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς αρνητική ψήφο από οποιοδήποτε από τα πέντε μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε ο διάδοχος να έχει τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ