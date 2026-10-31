Πολωνία: Εσπευσμένα στο Συνταγματικό Δικαστήριο ο πρόεδρος Ναβρότσκι – Υπό αστυνομικό κλοιό το κτίριο

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Διεθνή Νέα

Πολωνία: Εσπευσμένα στο Συνταγματικό Δικαστήριο ο πρόεδρος Ναβρότσκι
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Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας κλιμακώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται έξω από την έδρα του, μετά την ανακοίνωση της θέσης σε διαθεσιμότητα του προέδρου του.

Η εξέλιξη πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ της εθνικιστικής δεξιάς, που είχε διορίσει τον δικαστικό λειτουργό όταν βρισκόταν στην εξουσία, και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία. Αφού συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι, μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, επικράτησε ένταση την ώρα που ο Πολωνός πρόεδρος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εμποδίζοντας πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS, αντιπολίτευση) να πλησιάσουν στην είσοδο.

Αυτοί διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές. Η κυβέρνηση του κεντρώου Ντόναλντ Τουσκ επιθυμεί την απομάκρυνσή τους, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι τους υπερασπίζεται.

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ […] Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», είπε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, υπήρξε ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των Βρυξελλών και της Βαρσοβίας την περίοδο που οι εθνικιστές ήταν στην κυβέρνηση (2015-2023), καθώς υποστήριζαν την υπεροχή του πολωνικού δικαίου έναντι εκείνου της ΕΕ. Από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει δικαστές με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεσμεύτηκε να επιλύσει την κρίση. Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του δεν έχουν επικυρωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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