Ναύπλιο: Ξαφνικό μπουρίνι μετέτρεψε τους δρόμους σε “ποτάμια” – Τα νερά κάλυψαν τα πεζοδρόμια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το μπουρίνι που έπληξε το Ναύπλιο αργά το απόγευμα της Παρασκευής με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές της πόλης.

Η ξαφνική καταιγίδα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση, με τη σφοδρή βροχόπτωση να μετατρέπει μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, σύμφωνα με το argolikeseidhsdeis.gr.

Το ύψος του νερού ανέβηκε επικίνδυνα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα τα πεζοδρόμια να καλυφθούν πλήρως και η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των πεζών να διεξάγεται με εξαιρετική δυσκολία.

Παρά την αρχική ανησυχία για το μέγεθος της νεροποντής, η κατάσταση εξομαλύνθηκε γρήγορα.

Η βροχή ευτυχώς κόπασε μετά από λίγη ώρα, επιτρέποντας στα δίκτυα απορροής να λειτουργήσουν και τα νερά υποχώρησαν σταδιακά, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα ή εκτεταμένες ζημιές στην πόλη.