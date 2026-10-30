Έκρηξη στην Πλάκα: Το «τέχνασμα» των Αρχών που οδήγησε στην ομολογία των συλληφθέντων – Τα πρώτα λόγια του 34χρονου και τα νέα ντοκουμέντα

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, που οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπους, με νέα βίντεο από την κατόπτευση και την εισβολή των τριών κακοποιών στο μοιραίο ακίνητο για την κλοπή χαλκοσωλήνα, να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, η τραγωδία προκλήθηκε από τρεις άνδρες για ένα κομμάτι σωλήνα χαλκού. Σε νέα βίντεο-ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου φαίνεται βήμα προς βήμα η δράση των τριών συλληφθέντων.

Ξημερώματα της 24ης Σεπτεμβρίου: Οι τρεις άνδρες διασχίζουν την οδό Λυσικράτους. Ένας από αυτούς, ο 34χρονος, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τσεκάρει την είσοδο ενός κτιρίου. Στη συνέχεια οι τρεις άνδρες συζητούν μεταξύ τους για να αποφασίσουν σε ποιο σπίτι να εισβάλλουν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φτάνουν μπροστά από το μοιραίο κτίριο. Ο 34χρονος, ο οποίος φοράει μία κόκκινη μπλούζα, παραβιάζει την κεντρική είσοδο. Οι δύο συνεργοί του περιμένουν έξω και επιτηρούν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 άνδρες γνώριζαν κατά την περιοχή και ήξεραν ακριβώς πότε να «χτυπήσουν».

Έπειτα από ένα λεπτό, στο κτίριο εισέρχεται και ο 54χρονος. Μαζί με τον 34χρονο μένουν για περίπου 3 λεπτά. Με κόφτη προσπαθούν να κόψουν τον χαλκοσωλήνα δίπλα στον μετρητή και στη συνέχεια να τον αφαιρέσουν με τα χέρια τους. Με τις βίαιες κινήσεις τους προκαλούν ρήγμα και τη διαρροή του αερίου.

Η ζημιά που προκάλεσαν οι συλληφθέντες

Όταν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί, εγκαταλείπουν με γρήγορες κινήσεις το κτίριο. Στα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές φαίνεται να αποχωρούν με ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα στα χέρια.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 7:31 το πρωί ακολουθεί η φονική έκρηξη.

Η ανάφλεξη, που οι ειδικοί εκτιμούν ότι προκλήθηκε όταν άναψε διακόπτης στον επάνω όροφο, είναι σχεδόν ταυτόχρονη στον 2ο όροφο και στο ισόγειο. Η πυρόσφαιρα που σχηματίστηκε αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

«Κλέβουμε χαλκό»

Στα πρώτα του λόγια στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ ο 34χρονος συλληφθείς υποστήριξε: «Κάνουμε αυτή τη “δουλειά” συστηματικά. Στις φωτογραφίες που μου δείχνετε είμαστε εμείς. Κλέβουμε χαλκό και τον πουλάμε στην ομόνοια».

Τη Δευτέρα οι απολογίες των 3 κατηγορουμένων

Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές Αρχές. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες είναι:

Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού ο 34χρονος έχει συλληφθεί 36 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 54χρονος έχουν συλληφθεί από 13 φορές ο καθένας. Οι συλλήψεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών. Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εξετάζεται η εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις, κυρίως κλοπές, που διαπράχθηκαν την ημέρα της έκρηξης σε περιοχές από την Ομόνοια έως τον Άγιο Ιωάννη στον Νέο Κόσμο.

Το τέχνασμα που οδήγησε στην κρίσιμη παραδοχή

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο διευθυντής της υπηρεσίας, αντιπύραρχος Δημήτρης Δημακογιάννης, χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα κατά την εξέταση του 54χρονου κατηγορουμένου. Του έδειξε φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να κρατά ένα αντικείμενο και τον ρώτησε τι ήταν, λέγοντάς του ότι έμοιαζε με μαχαίρι.

Ο 54χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κρατούσε μαχαίρι και παραδέχθηκε πως επρόκειτο για κομμάτι χαλκοσωλήνα, το οποίο, όπως υποστήριξε, του είχε δώσει ο 34χρονος συνεργός του, που είχε εισέλθει πρώτος στο κτίριο.

Η συγκεκριμένη παραδοχή συνέβαλε καθοριστικά στην έρευνα για την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα, ενώ σχετικό εύρημα επιβεβαιώθηκε και από τον καθηγητή Τσακιρίδη, στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου.

Ο 55χρονος είχε συλληφθεί ξανά μετά την έκρηξη

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 55χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη, για απόπειρα κλοπής από μάντρα αυτοκινήτων στον Κολωνό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας είχε συλληφθεί άλλες 45 φορές στο παρελθόν, ενώ μετά τη συγκεκριμένη σύλληψη αφέθηκε και πάλι ελεύθερος, μέχρι τον εντοπισμό του από τη ΔΑΕΕ.

Παράλληλα, και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν αποφυλακιστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο: ο ένας τον περασμένο Νοέμβριο, ο δεύτερος τον Μάρτιο και ο 55χρονος τον Ιούνιο.

Πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα αναφέρουν στον ΑΝΤ1 πηγές με γνώση της έρευνας σχετικά με τις συνθήκες της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι φερόμενοι ως δράστες είχαν κλείσει την κεντρική κίτρινη βάνα παροχής φυσικού αερίου, προτού κόψουν τον χαλκοσωλήνα.

Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν προκαλέσει φθορά στον σωλήνα και υπήρχε διαρροή αερίου, εγκατέλειψαν το σημείο.

Η διαρροή που ακολούθησε οδήγησε στη φονική έκρηξη, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.